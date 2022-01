Selvom det er at udsætte andre folk for en stor fare, så sker det gang på gang: Fulde folk, der sætter sig i et køretøj og begiver sig ud i trafikken. Og endnu værre virker det, når det er er tale om et køretøj med mange og store muskler. Alligevel hører vi ofte om lastbilchauffører, der har drukket for meget alkohol og stadig vælger at sætte sig bag rattet.

Seneste eksempel er fra denne uge. En lastbilchauffør spredte mandag formiddag rædsel på E45 Nordjyske Motorvej.

Chaufføren slingrede hen over flere vognbaner, og det fik adskillige bilister til at anmelde den vanvittige kørsel til politiet. Lastbilchaufføren kørte i sydgående retning mellem Aalborg og Hobro, og det lykkedes politiet at få ham standset. Det viste sig, at den østeuropæiske chaufføren var spirituspåvirket.

Midt i december måtte Nordjyllands Politi i aktion to gange på tre timer, da en fuld mand fra Sønderjylland mente, han skulle køre en lastbil. Først var det på E45 ved Svenstrup klokken 16.53 og så igen på E39 ved Hirtshals klokken 18.35.

Efter første anholdelse tog politiet chaufførens nøgler, men manden måtte åbenbart have haft et sæt nøgler mere. For tre timer senere ringede en kvinde, der kørte bag en slingrende lastbil til politiet, og så måtte de i aktion igen og altså endnu en gang tage mandens nøgler.

Et sidste eksempel er fra slutningen af november. Her var den gal i en rundkørsel på Hobrovej i Aalborg, hvor en lastbil kørte tværs over rundkørslen og ramte en bil med en hestetrailer bagpå. Bag rattet i lastbilen sad en fuld ukrainsk chauffør. Han blev bedt om at blæse i et alkometer, der viste en promille på godt 2,0.

Det er svært at forstå, at man overhovedet kan få sig til at starte og køre et tonstungt køretøj med enorme kræfter, fordi den handling indebærer en stor risiko for andre mennesker. Måske er det et spørgsmål om, at chaufføren ikke længere har et job, hvis han ringer til chefen og siger, at han ikke kan køre, fordi han er kommet til at drikke en øl eller fem for meget.

Og så lander vi hos chefen – nemlig vognmanden, som ofte skyder ansvaret fra sig og lægger det over på den enkelte chauffør. Det giver mening i den forstand, at vi jo alle er ansvarlige for vores egne handlinger. Men er det virkelig ikke muligt for vognmænd at gøre mere? Hvad med – af egen drift – at sætte alkolåse på alle lastbiler i firmaet? Eller udtænke en anden model, der kan afhjælpe problemet?

I den bedste af alle verdener opførte alle individer sig ordentligt og droppede spirituskørslen, men virkeligheden viser gang på gang, at det ikke sker. Derfor ville det være oplagt, at næste led i rækken tog mere ansvar på sig.