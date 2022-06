»Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?«

Det var spørgsmålet, som regeringen planlagde at trykke på stemmesedlerne til afstemningen om det danske forsvarsbehold, som finder sted onsdag.

En formulering, som udløste massiv kritik fra blandt andre Dansk Folkeparti, der kaldte spørgsmålet for et »demokratisk benspænd«, fordi man helt undlod at nævne det, det hele handler om.

»Når man træffer så vital en afgørelse som eventuelt at afskaffe et EU-forbehold, så skal selvfølgelig både ordet »EU« og »forbehold« indgå på stemmesedlen. Alt andet er at vildlede befolkningen,« lød det fra formand, Morten Messerschmidt.

Mistanken om, at regeringen var ude i et forsøg på at 'manipulere' danskerne til at afskaffe forbeholdet, fik da også til sidst udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at rette ind.

Derfor vil vi heldigvis – når vi møder op på valgstederne onsdag – blive spurgt til det, afstemningen kort og godt handler om, nemlig din og min holdning til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Så langt, så godt.

Men troede man så, at regeringen havde lært at nære sig i forhold til at forsøge at 'spinne' de faktiske forhold til at fremstå i overensstemmelse med regeringens egen interesse, så bliver man alligevel slemt skuffet.

En ny mærkelighed er nemlig dukket op.

DR kunne mandag fortælle, at forsvarsminister Morten Bødskov (S) i april oplyste til Folketingets Europaudvalg, at Sverige ikke havde brugt nogen penge overhovedet på de EU-kampgrupper, som landet har bidraget med som en del af forsvarssamarbejdet.

Sagen er bare, at det ifølge DR fremgår af en opgørelse fra den svenske rigsrevision, at det faktisk har kostet svenskerne mindst 4,2 milliarder danske kroner at opretholde de tre EU-kampgrupper i årene 2008, 2011 og 2015.

Skuffende? Ja – i den grad.

For selvom forsvarsministeren forsøger at forklare sig med, at kampgrupperne ikke blev sendt på nogen operation, og at der derfor ikke var udgifter til 'indsættelse' af kampgrupper, så er og bliver svaret misvisende.

For selvfølgelig koster EU-kampgrupper også penge, når de står klar i kulissen.

Præcis ligesom brandvæsnet koster penge, selvom det ikke brænder – ambulanceberedskabet koster penge, selvom der ikke er nogen hjertestop – eller ligesom udgifterne til det danske forsvar heller ikke er lig nul i fredstid.

Pointen med både beredskab og forsvar er jo netop, at begge dele skal være klar til indsættelse, når der bliver brug for det – og ja – den del koster altså også penge.

Det er hverken overraskende eller mystisk, at det forholder sig sådan.

Det samme kan man bare desværre ikke sige om de krumspring regeringen har gjort for at undgå, at danskerne bliver klædt bedst muligt på til at træffe den beslutning, som jo netop er deres.

For hvad er det, jasiden er så bange for?

At vi almindelige, halvdumme danskere ikke kan finde ud af at træffe den 'rigtige' beslutning, hvis vi får tal og fakta præsenteret fordomsfrit og uden, at det først er tygget igennem af regeringens 'spin-maskineri'?

Det er desværre det indtryk, man efterlades med.

Og det er mildest talt ingen god reklame for dem, der ønsker sig et flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet.