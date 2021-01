Slam. 18,8 milliarder kroner blev prisen for med et snuptag at afvikle minkerhvervet i Danmark.

Erstatningen skal dække over aflivningen af dyrene i efteråret, tab af fremtidig indtægt, afvikling af produktion og bygninger.

Desuden tilgodeses en række relaterede brancher som fodercentraler og pelserier.

Det er naturligvis helt på sin plads, at minkavlerne kompenseres for deres tab.

Men uanset hvad er det voldsomt mange skattekroner, der nu ikke kan bruges på noget andet.

Faktisk svarer de 18,8 milliarder i runde tal til prisen for det løfte om en 70 procents reduktion i udledningen af drivhusgasser, som regering og støttepartier indskrev i deres forståelsespapir efter valget, men som der ikke helt var råd til, da det kom til stykket.

Den samlede regning for at nå i mål med de ønskede klimamål er estimeret til at ligge mellem 16 og 24 milliarder kroner i 2030.

Regeringen har foreløbig kun truffet beslutninger, der reducerer udledningerne af drivhusgasser i 2030 med en fjerdedel af målet.

Det var magtpåliggende for regeringen at skubbe de økonomiske byrder af omstillingen ud i fremtiden og håbe på, at nye teknologier vil hjælpe til. Ellers rakte pengene ikke, måtte man forstå.

Regeringens plan er derfor at løse klimaudfordringerne med en såkaldt hockeystav-kurve, hvor vi ikke gør så meget i de første år, men sætter turbo på til sidst.

Finansminister Nicolai Wammen har argumenteret for, at denne strategi skal sikre, at vejen til 2030-klimamålet ikke bliver »unødigt dyr«.

Klimaminister Dan Jørgensen har gjort gældende, at »vi skal implementere konkrete tiltag nu og her (...) Samtidig skal vi investere i de teknologier, som ikke er modne i dag, men som vi ved kan omsættes til reduktioner på sigt«. Altså vente på, at fugle på taget vil komme og løse vores problemer.

De omdiskuterede minimumsnormeringer i daginstitutioner er et andet eksempel. Først i 2025 har regeringen kunnet finde de 1,6 milliarder kroner, det vil koste at indfri valgløftet om flere voksne i de mindste børns institutioner. Under en tiendedel af prisen for minksagens hovsaløsning. I 2020 evnede man kun at afsætte 500 millioner kroner til formålet.

Minkskandalen er en alvorlig påmindelse til politikerne om, at man ikke uden konsekvenser kan møve sig ind i folks hjem og tage deres ejendom fra dem – det koster.

Det blev en økonomisk huskekage af den slags, der efterlader et rødt mærke tilbage på kinden.