På et tætpakket og gyngende Aalborg Stadion var publikum søndag vidne til en dramatisk kamp mellem AaB og FCK.



Efter FCKs 1-0-sejr ved slutfløjt stoppede dramaet dog ikke.

De to holds målmænd endte nemlig i infight, da AaBs Jacob Rinne i bedste NHL-stil smed handskerne for at løfte pegefingeren over for polske Kamil Grabaras.

Og det er ikke første gang, at FCK-målmandens opførsel er til debat.

Sidst polakken var i Aalborg, gik bølgerne også højt på både tribuner og bane.

I slutminutterne af opgøret valgte Kamil Grabara nemlig at smadre bolden direkte ud mod AaB-fansene under et spilstop. En blot 13-årig dreng blev ramt i hovedet af bolden fra den frustrerede FCK-stjerne, og drengen led efterfølgende af hovedpine som følge af hændelsen.

Søndag var det så øl, der røg mod fansene.

Kort forinden havde Kamil Grabara fået kastet øl efter sig, og den polske målmand tog bægeret og smed det tilbage mod AaB-fans, mens han gestikulerede mod dem, at hans hold var på vej mod en sejr.

Efterfølgende gentog han sin provokerende jubelscene, og det blev det for meget for Jacob Rinne, som mener, det er mangel på format:

»Vi skal også kunne håndtere, at der sker noget fra fansene. Der skal man vise sportsmanship og håndtere det bedre,« lyder det.

FC Københavns stjernespiller Rasmus Falk syntes heller ikke om sin holdkammerats opførsel.

»Jeg havde ikke selv gjort det,« lyder det fra Falk, som var anfører for sit hold.

Han fortæller, at han godt kan finde på at tage en samtale med sin holdkammerat oven på episoden og fortælle Grabara, at man i FC København ikke bør gøre den slags.

Så kan man så spekulere i, hvor store konskevenser det reelt får for kontroversielle Grabara, at den stille fynbo vil tage en alvorssnak med målmanden – sikkert for lidt.

Fodboldspillere skal naturligvis ikke acceptere alt, hvad fans kan finde på at sende efter dem. En klar grænse går eksempelvis ved racistiske skældsord fra lægterne. Men almindelige provokationer og piften af en modstander er en del af gamet.

Især for en sportsmand, der tjener så fedt som landets dyreste fodboldmålmand. Det er jo i høj grad fansenes interesse, der retfærdiggør sponsorater og tv-penge i millionklassen, og med det in mente bør spillerne holde sig for gode til at kaste ting efter de fans og tilskuere, som er med til at skabe deres job.

Sportstjerner må gerne vise følelser. Men Grabara kan med fordel overveje, om han skal øve sig lidt mere i også at vise situationsfornemmelse.