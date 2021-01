Coronakrisen har sine omdiskuterede hovedpersoner, som konstant er i vælten.

Mette Frederiksen, Søren Brostrøm, Kåre Mølbak, Henrik Ullum samt en række øvrige politikere og eksperter, som vi efterhånden kender alle sammen.

De er i medierne konstant, og vi beskæftiger os med dem, fordi de har afgørende påvirkningskraft, i forhold til hvordan og på hvilke måder vi kommer igennem det hele.

Pædagogen Majken Bentzen fra Aarhus er ikke en af dem, som alle går og snakker om, men det burde hun faktisk være.

Hun er nemlig en solstrålehistorie midt i det, som statsministeren meget rammende har kaldt »nogle kolde og hårde måneder«.

56-årige Majken Bentzen kerer sig om de mindste skolebørn, som under den igangværende nedlukning ofte er isolerede derhjemme – langt fra den hverdag, de kender, med leg og kammerater.

Normalt summer omkring 180 af Skjoldhøjskolens mindste elever ned i den SFO, hvor Bentzen har ansvaret for 2.-klasseeleverne, men i disse dage er det kun et fåtal, der benytter sig af tilbuddet om nødpasning.

Derfor har Bentzen fået den idé, at hun 'lufter' børnene én for én. Hun henter dem ved hoveddøren og går en tur med dem omkring en halv times tid – eller »alt efter hvor meget de har på hjerte, og hvor meget tøj de har fået på,« som hun formulerer det med henvisning til det aktuelle vejrlig.

På den måde får både børn og de hjemmearbejdende forældre et afbræk i den hverdag, som rigtig mange finder presset under nedlukningen.

Desuden får Majken Bentzen mulighed for dels at »have snor i børnene« dels at »høre, hvordan det går dem, og lade dem vide, at vi er der for dem,« som hun forklarer.

Gåturene er naturligvis ikke en fuld erstatning for leg med vennerne. Af hensyn til risikoen for smitte tager Majken Bentzen kun et enkelt barn med ad gangen.

Alligevel jubler både børn og forældre over initiativet, og det samme bør vi andre gøre.

Ideen er simpel og ligetil, men det kræver lidt ekstra at føre den ud i livet. Det havde været nemmere at afvente fyraften i den affolkede SFO.

Bentzen viser, at selvom de store tandhjul i håndteringen af coronakrisen roteres fra Christiansborg, kan den enkelte alligevel gøre en mærkbar forskel med en god idé og en lille ekstra indsats.

‘Lufteturene’ er nu sat i system. Sammen med to andre voksne i SFO’en er der planlagt en rute, hvor de løbende kommer forbi alle børnene.

Det er muligvis en lille historie i den store krise, men den er positiv, og den slags har vi i udpræget grad brug for i denne tid. Godt gået.