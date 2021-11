Det er nok ikke gået manges næser forbi, at det lige har været Black Friday – en dag, der efterhånden er blevet en af årets største begivenheder herhjemme.

Traditionen, der stammer fra USA, hvor julehandlen skydes i gang fredagen efter thanksgiving, begyndte så småt herhjemme for ti år siden og er siden eksploderet.

Og så er det en tradition, der er er delte meninger om.

Måske hører du til dem, der elsker et godt tilbud. Hvorfor ikke købe de lækre B&O-høretelefoner med 25 procent rabat, når nu chancen er der, og du alligevel skulle have dem? Eller hvad med et nyt fjernsyn eller en ægte kvalitetsseng til en god pris. For slet ikke at tale om alt det lækre tøj, der nu kan købes til billigere penge.

Eller også er du i den anden grøft. Den grønne, hellige grøft, hvor du slet ikke forstår, hvorfor folk går så meget amok over noget så overfladisk og idiotisk som en kæmpe shoppedag.

Du mener måske ligefrem, det er en forfærdelig dag for menneskeheden, fordi den bidrager til brug og smid væk-kulturen, klimakrisen og i sidste ende klodens undergang. Du har selv råd til at købe alt, du skal bruge, til fuld pris, og du kan slet ikke sætte dig ind i, at man kan få en glæde ud af at købe en Kay Bojesen-abe til 675 kroner i stedet for 899.

Selvom det kan være underholdende at følge de to grupper hidse hinanden op og kaste argumenter frem og tilbage, så er budskabet herfra i virkeligheden rimeligt simpelt: Hold dit hysteri – både af den ene og den anden slags – for dig selv.

Svømmer du overstadigt rundt i materialismen og ser frem til at bruge det komplette shoppebudget for hele 2021 på denne ene dag for at få en masse gode sager til en god pris, så svøm endelig videre. Men lad være med at invitere andre med på vognen ved eksempelvis at bede om ønskesedler til jul og fødselsdag den 'rigtige' side af Black Friday, så 'vi kan få mest muligt for pengene'.

Og er du den hellige type, så skru lige en anelse eller mere ned for moraliseringen – ingen gider høre på det, og det har under alle omstændigheder ikke den ønskede effekt.