To ting er helt sikkert, når regeringens ministre træder frem for offentligheden i øjeblikket.

De siger først: »Vi arbejder i øjeblikket på højtryk med at beregne smittetrykket,« som svar på, hvornår vi kan genåbne. »Men der er vi slet ikke endnu,« er det faste svar.

Underforstået, at der er ingen grund til at tale om at genåbne samfundet, hverken udvalgte dele af landet eller udvalgte brancher, for det er slet ikke muligt på nuværende tidspunkt. Regeringen nægter konsekvent at fremlægge en plan – endsige tale om den. Men det trænger sig på.

Regeringen satser på, at flertallet ikke – som meningsmålingerne stadig viser – ønsker forandring, men protesterne og modstanden vokser, som smittetallene flytter sig. Regeringens ministerier MÅ komme med en plan.

Smittetrykket er nu på 0,9, og den frygtede B117 er på 1,25. Men samlet set er smitten under 1,0, og derfor spreder corona sig ikke i øjeblikket.

Lige nu er 298 patienter indlagt på hospitalet, der har ikke været færre siden 5. december.

Vaccinationerne er begyndt at virke. Nu er 250.300 danskere vaccineret, og det er først og fremmest beboere på plejehjemmene og sundhedspersonalet. Vaccinationerne virker og vil langsomt begynde at have effekt. Det gør det i Norge, så hvorfor ikke i Danmark, selvom sundhedsmyndighederne ikke melder noget ud.

Forudsætningerne er til stede flere steder i landet for en genåbning – delvist eller helt. Regeringen har ikke fremlagt en plan for langsom genåbning, lad os på denne plads eksperimentere med de oplagte bud.

Lad os begynde med øerne: Læsø, Langeland og Samsø har INGEN smittede. Ærø og Fanø har EN smittet. Bornholm har TO. Mon ikke man kan opspore de personer og sikre sig, at de isolerer sig? Her er der brug for, at vores test og opsporing bliver langt bedre, for det bliver afgørende, når vi åbner.

Hvis resten af landet skal åbnes langsomt, kunne man indlede med de områder, hvor antallet er så svagt, at det er under incidenstallet 20 for hver 100.000 smittede. Der findes 17 kommuner – ud over øerne – hvor smitten er så svagt til stede, at det giver mening at planlægge efter at åbne for både skoler og erhvervsliv.

Efterskolerne kunne som de første lade eleverne vende tilbage. Skolerne kunne etablere en selvstændig boble, hvor eleverne er på skolen, hvis de har en negativ test, og derefter opholder sig på skolen i flere uger. Det har adskillige efterskoler allerede gjort i efteråret – uden at få nye smittetilfælde.

De store elever fra 5. til 9. klasse kan begynde i skolen igen og benytte de samme regler for ophold, som har virket så fremragende for de små elever. Tro mig, de store elever er generelt meget mere ansvarsbevidste, end de voksne gør dem til.

De udendørs oplevelsesparker kan åbne, hvis de kontrollerer, hvor mange de lukker ind. Smitten har det vanskeligt udendørs, og klare retningslinjer vil sikre, at smitten ikke stiger.

Kirker og få kulturinstitutioner som blandt andet biblioteker kan åbne. Her har man bevist, at man kan kontrollere antallet af besøgende og sikre god afstand.

Bilforhandlere med få kunder på besøg i store kolde bilhaller bør åbne. Udvalgte butikker og liberale erhverv kan også åbne, blot der er sprit, afstand og få kunder i butikken ad gangen.

Restauranter og cafeer med udendørs servering kan åbne og lade gæsterne sidde ved firemandsborde. Det afgørende er, at alle gæster holdes udenfor. Selvom det er koldt lige nu, kan varmekanoner og glødestandere sikre en hyggelig aften ude.

Det lyder måske voldsomt for nogen, og det er heller ikke en videnskabelig beregnet plan. Men denne liste er ikke langt fra, hvad vore nabolande praktiserer – endda med en højere smitte.

Det afgørende er, at der er en vilje til at arbejde og udvikle en plan. En åbning skal sikre, at den enøjede fokus på corona bliver ændret. Livet er mere end det, og den langsomme åbning vil sikre en normalitet, der øger folkesundheden. Selvfølgelig er det en kalkuleret risiko, men det vil det altid være, ligegyldigt hvornår vi åbner, og hvordan vi åbner.

Regeringen har foreløbig ikke vist nogen vilje eller præsenteret nogen plan. Vi bliver holdt hen med plidderpladder om, at der arbejdes på højtryk, og at tiden ikke er lige nu.

Men der er brug for handling. Hver dag tæller. Så kom i gang.