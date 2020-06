Myndighedernes utallige retningslinjer i corona-genåbningen får efterhånden samlevejledninger fra Ikea til at fremstå som ren og skær klartekst.

Corona-tiden har været hård og er det stadigvæk for mange, selv om vi på flere områder dag for dag rykker nærmere en fuld genåbning af Danmark.

Nogle af dem, som har lidt mest, er de ældre, der har oplevet voldsomme besøgsrestriktioner i deres plejebolig eller på plejehjem.

Man kan ryste lidt på hovedet over flere af de anbefalinger og retningslinjer, der er blevet indført forskellige andre steder i den trinvise genåbning af landet.

For eksempel kan man undre sig over, at nogle offentligt ansatte i København ikke må møde på arbejde, men at de gerne må svede i hinandens selskab nede i fitnesscenteret.

Man kan vende øjne af, at man gerne må invitere gæster til bryllupsfest, men at de skal sendes hjem ved midnat som Askepot, hvis det afholdes på en restaurant.

Man kan tænke sit, når man i S-toget bliver bedt om at stå med ansigtet vendt i kørselsretningen, eller når det anbefales, at studentervognen forsynes med en ‘ædru-vagt’ på turen.

Men når det kommer til 85-årige demensramte Henny Petersson og andre ældre i plejebolig eller på plejehjem, er det alvor på et andet plan.

Coronavirussens indtog har medført en følelse af ensomhed hos mange ældre.

Henny Peterssons datter, Gertrud Petersson, er en af de pårørende, der har kæmpet for at få lov til at besøge sin mor, som har lidt voldsomt under besøgsrestriktionerne.

De blev indført for at beskytte ældre for smitte, men de har desværre også haft store personlige omkostninger.

Gertrud Petersson fortæller, hvordan moderen har følt de indgribende restriktioner for besøg nærmest som at være blevet kidnappet.

Med tanke på hvor vanskeligt det er at forholde sig til corona-livet generelt, kræver det ikke stor forestillingsevne at sætte sig ind i, at det må være endnu mere forvirrende og vanskeligt, når man lider af demens.

Tirsdag oplyste Sundheds- og Ældreministeriet heldigvis, at man fra torsdag indfører nye retningslinjer, der betyder, at man ikke længere kan forbyde besøg på plejehjem og hospitaler.

Beboere på plejehjem og patienter på hospitaler kan således få indendørs besøg af en til to faste personer, hvis det ikke kan foregå udendørs. Det samme gælder for psykiatriske hospitaler.

De mere lempelige besøgsregler er et skridt i den rigtige retning, men en lokal forvaltning af reglerne kan i værste fald stadigvæk blive en hindring for nogle.

»Folk må på en eller anden måde være med til at bestemme, om det er covid-19 eller ensomhed, de vil dø af,« som Gertrud Petersson siger og kalder det et spørgsmål om 'livskvalitet over for livskvantitet'.

Henny Peterssons liv betyder noget, og det er kun hende selv og familien, der kan lave den afvejning.

Henny Petersson er en af ‘de svageste’, som Mette Frederiksen ved nedlukningen bad om at være ‘de stærkeste’.

Men nu er det ikke længere rimeligt at trække flere veksler på den gruppe borgere.