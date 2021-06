Der var masser af politikere i Parken, da landsholdet slagtede den russiske bjørn ved EM i fodbold.

Enhedslistens Rosa Lund var inviteret af en ven, og Kristian Hegaard havde såmænd købt billetten selv.

Men der var også en pæn flok, der var inviteret gratis i Parken af firmaer.

Det kan i sig selv se lidt uheldigt ud, at de politikere, der har været med til at begrænse antallet af billetter til landskampe, selv snupper nogle gratis pladser for snuden af almindelige danske fodboldfans.

Men værre er det naturligvis, hvis de firmaer, der giver politikere den slags gaver, forventer noget retur.

Da TV 2 spurgte Socialdemokratiets Jeppe Bruus, hvem der havde betalt hans billet, afviste han i første omgang at svare. Det var »ikke hemmeligt«, som han sagde – han ville bare ikke svare. Siden bekræftede Bruus dog, at han var inviteret i Parken af Volkswagen.

Et arrangement, som De Radikales Martin Lidegaard beskrev som et forudgående »round table om udviklingen i salget af grønne biler i Danmark og fremme af samme«, inden det sluttede af med landskamp.

Venstre har bekræftet, at partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, samt Sophie Løhde, Jan E. Jørgensen og Torsten Schack Pedersen også var inviteret i Parken af Volkswagen.

Politikerne på lægterne bør naturligvis stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor vil Volkswagen egentlig gerne give mig en billet til en landskamp?

Værre endnu er sagen imidlertid for skatteminister Morten Bødskov, der også var at finde til fodboldfest i Parken. Han var inviteret af Carlsberg i modsætning til statsminister Mette Frederiksen, der var inviteret af DBU sammen med tre andre ministre som officielle repræsentanter for regeringen.

Over for DR kritiserer eksperter, at Bødskov takkede ja til billetten fra Carlsberg, fordi han er minister, og der derfor gælder de samme regler om ikke at måtte modtage gaver, som gælder for embedsmænd.

Mens der for gruppen af almindelige folketingspolitikere var et figenblad af faglighed i arrangementet, må Bødskov spørge sig selv: Hvorfor vil Carlsberg give mig en billet til landskampen?

Det kan måske lyde småt med en betalt billet til en fodboldkamp, men politikere er bare nødt til at holde deres sti helt ren på det punkt. For hvad bliver ellers det næste, og hvor stopper det?

Det er en udpint kliché, at der ikke findes nogen 'free lunch', men der er noget om snakken.

For selvfølgelig har firmaer som Volkswagen og Carlsberg en interesse i at mingle med fremtrædende politikere. Der er naturligvis et formål med at invitere dem.

De gratis billetter til politikere er udtryk for en usund smørelseskultur, vi ikke ønsker i Danmark, og som vores politikere burde holde sig for gode til at lade sig fedte ind i.