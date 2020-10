I ly af den bølgende MeToo-diskussion er coronavirus stadig en nærværende trussel for flere og flere danskere.

Antallet af smittede er steget og har ikke været højere siden begyndelsen af september. Antallet af testede er stadig højt, men det er rimeligt at konstatere, at smitten stiger, vurderer de sagkyndige.

Men den stiger langsomt.

Kontakttallet – altså hvor mange en positiv smitter – er stadig lavt.

Overalt i landet er der lommer – eller områder – der er hårdere ramt end andre. Eksempelvis har 83 kommuner et højt antal smittede, og helt galt er det i det nordvestjyske område omkring Hjørring.

Der er foreløbig konstateret 110 minkfarme med smittede dyr, og det er fortrinsvis i det område, hvor der også er flest smittede danskere i forhold til indbyggertal.

Trods de mange udbrud er det også rimeligt at konstatere, at der er styr på epidemien her i landet. Det forsikrede Sundhedsstyrelsens direktør her på B.T. for et par uger siden, og det er stadig gældende.

Danmark er ikke i den samme situation som resten af Europa, som er erklæret som en hotspot af WHO. De fleste lande er i øjeblikket i fuld gang med dramatisk at lukke yderligere ned. Holland og Belgien har indført strikse forsamlingsforbud. Irland overvejer at lukke hele landet ned. Spanien indfører kørselsforbud mellem bestemte byer.

Europa er på vej i lockdown.

Danmark er i en unik situation. Danmark er nemlig ikke på vej i lockdown, men der er ildevarslende mørke skyer forude. Der er ikke nogen grund til panik, men eksperter advarer om, at de næste fire uger bliver afgørende for vores evne til at kontrollere smitten. Derfor må vi forvente, at der vil komme yderligere restriktioner – ikke yderligere lempelser.

Mulighederne er ifølge eksperterne strammere forsamlingsforbud. Det er i dag på 50 mennesker, men det kan blive begrænset yderligere. Maskeforbuddet kan blive udvidet til supermarkeder, stormagasiner og storcentre.

De kommende tiltag bliver en politisk beslutning, og derfor er det nyttigt at aflæse statsministerens ansigt og kommentarer som den, at »der er grund til yderligere bekymring over smittetallene«.

Det har Mette Frederiksen og hendes sundhedsminister sagt med passende interval cirka to gange om ugen de seneste måneder, og derfor er ordene ved at miste deres effekt. Det er ganske få, der hører efter, og færre der reagerer. Sådan kan en alt for benyttet kriseretorik bide sig selv i halen. Der er råbt ulven kommer for ofte.

Det vil klæde regeringen at spille med helt åbne kort i den kommende tid og involvere hele Folketinget. Hvis der skal komme restriktioner, er de nødsaget til at være intelligente og nuancerede. Det nytter ikke noget at rulle skrappe tiltag ud over hele befolkningen, hvis det kan løses med mere lokale og regionale restriktioner.

Der er i den grad behov for, at kommende restriktioner giver mening og kan forklares. Det er ulogisk, at folk må stå som sild i en tønde i Tivoli, medens de ikke må sidde 500 mennesker med god afstand på et fodboldstadion. Det giver ingen mening og kan ikke forklares.

Covid-19 er kommet for at blive.

Vi skal have det daglige liv til at fungere for familier, der både skal kunne arbejde og besøge venner. Der er et hensyn at tage til virksomhederne – ikke mindst oplevelsesindustrien.

Livet er også oplevelser og skal leves – selv med corona.