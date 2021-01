Danmark modtog søndag 48.000 nye doser vaccine.

Denne gang blev de ikke eskorteret af politi og med direkte tv-sendinger ind over grænsen og til Statens Serum Institut på Amager. Vaccinen blev leveret af Pfizer, der foreløbig er den eneste vaccine, der er godkendt til danskere.

I alt er der kommet cirka 93.600 doser, og Sundhedsstyrelsen forventer, at inden for de første tre uger af januar er cirka 97.500 personer fuldt vaccineret og beskyttet mod covid-19.

Det går altså ikke ligefrem over stok og sten med vores vaccinationsprogram, der er den eneste endelige løsning på virus-problemet. Er det hurtigt eller for langsomt, afhænger som bekendt af øjnene, der ser, men andre lande er hurtigere end os.

Det er et faktum, at vi kun har EN vaccine. De to nye kommende vacciner ventes godkendt snarest, men de er endnu ikke kørt gennem det fælles godkendelsessystem i EU.

Det er et faktum, at vi i Danmark ikke råder over nok vacciner, der er ganske enkelt købt for få doser af Pfizer-vaccinen. I Tyskland foregår der lige nu en rasende debat om EU's langsommelighed – både i forhold til godkendelser og til indkøbet. Tyskernes påstand er, at landet ganske enkelt ville have stået bedre, hvis de var gået solo og havde håndteret deres egen sundhedssituation uden om EU-systemet. Alle EU-lande er i dag ringere stillet end eksempelvis USA, Storbritannien og ikke mindst Israel, der er blevet mønsterelev i klassen.

Debatten om EU's fejltagelser er ikke voldsom herhjemme, og vi er også en anelse bedre stillet end Tyskland. Det forventes, at Danmark snart har vaccineret en procent af vores befolkning, hvorimod tyskerne kun har vaccineret 0,4 procent af deres 90 millioner borgere. Tyskerne har lang vej igen.

Men det går også langsomt her i landet, og for særlig en gruppe må det være udfordrende at se på den udvikling.

De unge mellem 15 og 29 år har i lange perioder været udskældt og er blevet udskammet – både af officielle myndigheder og medierne. De unge har opført sig egoistiske og usolidariske. De unge har bare tænkt på at holde fester frem for at holde afstand, har anklagerne lydt.

Denne befolkningsgruppe af unge og unge voksne er alle på vej ud i livet og under uddannelse eller i deres første job. Der har naturligvis været unge, der har set stort på fællesskabet, men langt, langt, langt den overvejende del af de unge har været delvist isolerede, opholdt sig i de anbefalede bobler og brugt mundbind.

Der er i dag ikke planer for de unge og deres vej videre i livet. De kan se på en delvis tabt ungdom i 2020, men skal de også se på det i 2021, og her tænkes ikke kun på festerne.

De fleste unge er lige nu sendt hjem og modtager fjernundervisning, som det hedder, og det er et meget præcist ord, for det er netop meget fjernt fra deres normale dagligdag. De unge mister i dag betydelige undervisningstimer og dermed muligheder, som vil stille dem dårligere i mange år frem.

Der er INGEN plan for at rette op på den tabte undervisningstid.

De unge, der går hjemme i familier, der ikke nødvendigvis er vant til uddannelse, får ringe eller ingen støtte. Det er velkendt og veldokumenteret, at isolation af de unge vender den tunge ende nedad. De bliver endnu dårligere, de sociale problemer bliver endnu større, og de psykiske mén vil vokse.

Der er INGEN plan for at løse de sociale problemer, der opstår med unge mennesker i isolation.

Vaccinationen 'kører på højtryk', som myndighederne har valgt at kalde det, men for de unge er der ikke umiddelbart udsigt til en vaccination. De er kun en del af en overordnet plan, men der er slet ikke tænkt på dem endnu. Først bliver alle i fase 1 vaccineret, og her er der cirka 1,5 millioner danskere, dernæst begynder man at tænke og planlægge for de unge.

Der er altså INGEN plan for en vaccination af de unge. Lige nu skal de opbevares derhjemme, men hvor længe kan de ikke få svar på.

Giv nu de unge et perspektiv. Lav detaljerede planer for deres liv de kommende måneder. Både i forhold til smitten og deres sociale liv. Giv dem vished og håb om et bedre 2021.

Det skylder vi dem, når nu de har 'fået så meget på puklen'.

De er faktisk bedre end deres rygte.