EM-feberen er for alvor ved at indfinde sig. Kasper Hjulmands tropper er i storform, og hvem kan egentlig udelukke, at Danmark igen kan gøre det umulige?

Nuvel, det vil muligvis foruden dygtighed og mod også kræve held, medvind og gunstige numerologiske udfald, men muligheden er der!

Vi er på hjemmebane, og det er jo en fordel, når danske fans er blandt verdens bedste.

På grund af de nuværende coronarestriktioner vil der imidlertid, som sagerne står nu, blot være halvfyldt i Parken. 15.900 tilskuere er det maksimum, som regeringen har tilladt efter input fra en til lejligheden nedsat ekspertgruppe.

Bestemt bedre end ingenting, men Venstre ønsker alligevel at hæve antallet.

Partiet foreslår, at færdigvaccinerede danskere skal kunne fylde de resterende sæder på nationalstadionets lægter.

»Det vil vi ud fra tesen om, at når man er færdigvaccineret, så smitter man ikke,« som partiets idrætsordfører, Stén Knuth, siger til B.T.

For nylig steg blodtrykket ganske voldsomt blandt hæren af evigt bekymrede danske virologer, da kåde fodboldfans fra Brøndby uforsigtigt lod restriktioner være restriktioner og krammede, råbte og sang deres glæde ud over hinanden, fordi Vestegnens drenge kunne hæve pokalen i Superligaen.

Der skal ikke fra denne kant lyde nogen opfordring til at trodse de regler, der trods alt er til for vores alle sammens sikkerheds skyld.

Guldfejringen blandt de blå-gule blev i første omgang mistænkt for at være en fæl superspreder-begivenhed, men det har lykkeligvis efterfølgende har vist sig, at smitten under begivenheden var lav.

Selv de mest forsigtige virologer måtte erkende, at det ikke var gået så galt, som mange havde frygtet.

En af dem mente ovenikøbet, at med denne nye viden, fodboldekstasen i Brøndby havde givet, kunne man nok godt alligevel have afholdt sommerens Grøn Koncert, som ellers er aflyst.

Når det gik så nådigt med smitten under de helt ukontrollerede forhold, vi bevidnede i Brøndby, må man antage, at det vil gå endnu bedre under ordnede forhold, som Parken jo kan tilbyde, når der afvikles kampe der.

Hvis alle på lægterne ovenikøbet enten har coronapas eller er vaccinerede, må risikoen være minimal.

Den nedsatte ekspertgruppe har selv holdt en dør på klem og peget på, at »der senere kan ses på muligheden for, at der kan være flere tilskuere«, under hensyn til det aktuelle smittetryk og vaccineprogrammets fremdrift.

»Senere« må være nu.

Det er nemlig ikke det europæiske fodboldforbunds regler, der dikterer antallet af tilskuere under slutrundens kampe. Den beslutning er op til det enkelte land og dets myndigheder, hvorfor den endelige beslutning ligger hos Folketinget.

Mange mener, at selv den mindste risiko er for stor, når det gælder corona, men forslaget fra Venstre er fornuftigt og ingenlunde uforsvarligt.

Det danske landshold fortjener fuld støtte til Danmarks kampe, og vi fortjener alle sammen at kunne give den.

Støt Venstres forslag. Fyld Parken, Mette Frederiksen!