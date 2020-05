Da politiet indførte opholdsforbud på Islands Brygge, blev det en dyr omgang for flere københavnere.

Blandt andet fik en mor, der opholdt sig på en legeplads med sine to døtre, en bøde på 2.500 kroner, for selv om der ikke var andre til stede, hun kunne smitte, skulle reglerne overholdes. På samme vis fik en løber, der stoppede op for at binde sit snørebånd, en bøde. To personer, der ventede på vandbussen ved stoppestedet, måtte også til lommerne. Bare for at nævne nogle af eksemplerne. I alt blev der til og med torsdag i sidste uge rejst 30 sigtelser, oplyser Københavns Politi.

På trods af den indbringende bødeforretning har politiet dog besluttet ikke at forlænge det forsamlingsforbud på stedet, der løb frem til 1. maj, men det betyder ikke, at man stoler på, at københavnerne kan finde ud af at opføre sig forsvarligt.

Kommunen har mærket arealerne ved havnefronten af 'for at hjælpe borgere, der færdes ved havnefronten, med at holde den nødvendige afstand', som det hedder.

Islands Brygge, nu med felter og i regnvejr Foto: Nils Meilvang Vis mere Islands Brygge, nu med felter og i regnvejr Foto: Nils Meilvang

Med kridtstreger er græsplænerne på Islands Brygge nu tegnet ind i tern, og i en til lejligheden fremstillet informationsvideo kan man fra flere kameravinkler og endda en drone se Københavns overborgmester, Frank Jensen, og politidirektør Anne Tønnes træde frem som konge og dronning på dette vanviddets skakbræt, tegnet op af fodfolk fra kommunen i gule veste.

Frank Jensen forklarer:

»Det er, for at vi som københavnere kan vende tilbage til Bryggen og så få en vejledning af kommunen i, hvordan man skal opholde sig.«

Reglerne forklarer Frank Jensen således:

»Er man 10 personer i en gruppe, så kan man være inden for sådan en firkant. Er der mere end 10, så skal man gå ud af den og over i en anden firkant.«

Spørgsmålet er, om skakternene vil give flere eller færre forsamlede mennesker på Bryggen. Hvor man før måske ville bruge sin sunde fornuft og bevidsthed om sociale koder og undlade at sætte sig op ad otte fremmede, kan to personer nu, vejledt af kommunen, kile sig ind i hjørnet af en kommune-firkant.

Når man ser ternene, er det desuden tydeligt, at man let kommer til at sidde tættere på personer i et af nabo-ternene end på personer i ens eget tern.

De mange tern er naturligvis tegnet op i den bedste hensigt. I virkeligheden har alle jo det samme ønske: smittens udbredelse skal begrænses.

Men kommunens initiativ lider under de samme svagheder, som en del af de andre særegne forordninger i forbindelse med corona også gør: De er uklare og giver ikke mening. Derfor kommer de i højere grad end funderet i sundhedsfaglige hensyn til at fremstå som rene symboler.

Symboler på, at staten, kommunen, styrelsen passer på os, mens vi ikke rigtig kan tænke selv.

Politidirektøren i København har udtrykt glæde over kommunens idé, men står parat med en trussel i baghånden:

»Vi håber, at det vil gøre det muligt at holde havnefronten åben på forsvarlig vis. Hvis det ikke er tilfældet, er vi parate til at genindføre opholdsforbuddet.«

For 'børnenes statsminister' er vi alle børn, og på Islands Brygges skakbræt er vi alle bønder.