Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, og partiets næstformand og ligestillingsminister, Mogens Jensen, så sig først i stand til at kommentere på Frank Jensens møgsager, da det reelt var for sent og nærmest ligegyldigt.

Søndag kæmpede Frank Jensen for sit politiske liv på et møde på Københavns Rådhus.

Jyllands-Posten havde føjet nye gramse-sager til listen over de allerede kendte fejltrin og øreslikkerier, hvorfor Frank Jensen måtte indkalde til krisemøde.

I første omgang endte han som bekendt med opbakning fra gruppen til at fortsætte som overborgmester, hvad han oplyste om på et efterfølgende pressemøde, der har potentiale til optag i Guiness Rekordbog for den størst udviste villighed til at sluge ydmygelser for at bevare magt nogensinde.

Trods modvind op ad bakken så Frank Jensen sig stadigvæk som en del af løsningen, og hverken Mette Frederiksen eller Mogens Jensen sagde ham offentligt imod på det tidspunkt.

Et halvt døgn senere kom Frank Jensen imidlertid til den konklusion, at 'mediepresset i forbindelse med møgsagerne alligevel var kommet til at stå så meget i vejen for det politiske arbejde, at han ønskede at trække sig som overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet.

Siden fulgte en kort sang for eftermælets skyld om Jensens egen betydelige andel af æren for befolkningstilvækst i hovedstaden, nye daginstitutioner og skoler samt anden fremragende byudvikling.

I korte træk lød fortællingen, at København var en 'mørk og trist by', da Frank Jensen flyttede til i slutningen af 80'erne, mens han heldigvis nu kan efterlade den som 'verdens bedste by' efter endt gerning i overborgmester-kontoret.

Mens det forud for beslutningen om at trække sig ikke var muligt at slå hverken Mogens Jensen eller Mette Frederiksen for en holdning til Frank Jensens fremtid i politik, fik de efterfølgende tungen på gled.

Begge har nu meldt ud, at det var en 'rigtig' beslutning, at Frank Jensen træder helt ud af politik.

På grund af timingen får disse sene udmeldinger dog mandagstrænerens snarere end modets skær.

Frank Jensen blev undsagt for sent.