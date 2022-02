Så blev det for mange danskere endelig vinterferie. Og endda én, hvor det for de flestes vedkommende er muligt at rejse på ferie. Mange har gennem coronaens tåger sukket efter den mulighed, og dermed var der lagt op til den helt store vinterferietravlhed i den forgangne weekend.

Men den gode stemning varede ikke længe – for de ansatte i selskabet SAS Ground Handling (SGH) har nedlagt deres arbejde. Den overenskomststridige strejke har varet siden lørdag morgen. Årsagen er utilfredshed med skæve arbejdstider og lav løn.

SGH håndterer bagage for både SAS og andre flyselskaber i lufthavnen, heunder Aegean, Air France, KLM og Lufthansa. Dermed har strejken hen over weekenden betydet både adskillige forsinkelser og problemer med at få bagage om bord på fly.

Søndag blev personalet pålagt af Arbejdsretten at genoptage deres arbejde »straks og senest ved normal arbejdstids begyndelse mandag 14. februar«. Men mandag morgen havde SAS' bagagepersonale i Københavns Lufthavn endnu ikke genoptaget deres arbejde.

Strejken blandt SAS' bagagepersonale er faldet på et tidspunkt med stor aktivitet i lufthavnen, hvor mange danskere lørdag og søndag er rejst af sted på vinterferie.

»Vi finder det meget beklageligt og alvorligt. Specielt for dem, der nu står og skal på vinterferie. De har længtes efter ferie i lang tid, og vi har længtes efter at komme på vingerne. Og så stiller de os i den her situation, det er meget beklageligt.« lyder det fra Alexandre Lindgren, pressechef i SAS Danmark.

»De må gå tilbage til deres arbejde, så vi kan føre en dialog. Det kan vi ikke, så længe de fører en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.«

Og dialogen er afgørende for SAS og firmaets fremtid. For det er langtfra første gang, at en konflikt ødelægger ferien for en række danskere.

Vi skal ikke længere tilbage end sommeren 2021 for at finde seneste eksempel på strejke hos SGH. Det var en torsdag i uge 29 – altså også midt i en ferieperiode med virkelig ærgerlige sommerferieforsinkelser til følge.

Det virker således som en taktik fra 3F og de ansatte i bagagehåndteringen. De strejker på tidspunkter, hvor det berører allerflest. Problemet med den taktik er bare, at det ikke er de rejsende, der er fjenden.

Når personalet nedlægger arbejdet, er det ikke bare ledelsen, de generer, men hele SAS' eksistensgrundlag. For hvor længe har kunderne lyst til at flyve med et selskab, der er allermest sårbart og ustabilt i højsæsonen? Hvis passagererne fortsat tages som gidsler i stridighederne, kan det på sigt blive et problem for evnen til overlevelse i en presset branche.

Fremtiden for SAS afhænger af fleksible medarbejdere med kunderne i fokus – det må personalet i SGH indse. Ligesom SAS' ledelse er nødt til at strække sig for at bevare engagerede medarbejdere, der føler, de har en vis grad af indflydelse.

En dialog – uden passagererne i klemme – er i alles interesse.