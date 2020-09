Regeringens ministre understreger igen og igen, hvor vigtigt det er, at vi lytter til deres budskaber i forbindelse med coronaepidemien.

Derfor ville det også være dejligt, hvis man valgte at kommunikere disse budskaber til os, som om de var vigtige.

Gang på gang bliver oplysninger og forklaringer på nye udviklinger delt på ministrenes profiler på sociale medier som Facebook og Twitter i stedet for via officielle kanaler som ministeriernes hjemmesider.

Der er meget godt at sige om politikernes mulighed for at kommunikere direkte til borgerne gennem eksempelvis sociale medier. Det er den rene vare, de kan skrive så langt, de orker, og man kan læse med så længe, man gider.

De etablerede, publicistiske medier har ikke noget krav på at være et filter mellem afsender og modtager af et budskab, selv om det ofte kan hjælpe på forståelse af timing og kontekst, når politikerne går til tasterne.

Men når det gælder vigtige og officielle udmeldinger fra ministre i forbindelse med den største sundhedsmæssige krise i Danmark, så længe nogen kan huske tilbage, så duer det altså ikke, at man skal følge denne eller hin minister for at finde informationerne.

Gennem hele coronakrisen har eksemplerne været utallige.

Så sent som tirsdag skrev sundhedsminister Magnus Heunicke på sin profil på Twitter:

'Kontakttallet for smittede er faldet fra 1,3 til 1,1. Et fald, men smitten stiger altså fortsat. Det skyldes, at der er spredning i store dele af landet. Vi skal ned under 1, før kurven knækker. Tiltagene skal have mere tid til at virke, og vi skal holde fast. Tak.'

Kommunikerer Heunicke til sine følgere, eller til alle danskere, som han er minister for?

7. august oplyste statsminister Mette Frederiksen, at der ikke kunne blive tale om nogen genåbning af nattelivet for nuværende.

'Nu går vi ind i en mere langvarig fase. Det vil stille krav til os og vores alles tålmodighed. Det gælder selvfølgelig ikke mindst de dele af vores samfund, der stadig er lukket ned eller kraftigt begrænset i deres aktivitet,' lød det fra Mette Frederiksen, som uddybede:

'Blandt andet nattelivet og forbuddet mod store forsamlinger. Oprindeligt var planen at begynde en åbning – også af de dele her i august. Det er regeringens holdning, at det skal udskydes.'

Bum. Det kunne restauratører og barejere og andre i de berørte brancher, hvis levebrød er skåret i papirtstynde skiver, læse – ikke som en pressemeddelelse fra Statsministeriet, ikke på en officiel hjemmeside, men på Mette Frederiksens egen profil på Facebook. Hvis man altså følger med der.

Hvad ligner det egentlig?

Det er som sagt helt fint, at politikere – også ministre – bruger deres profiler på sociale medier aktivt til at dele, hvad end de nu måtte ønske at dele, men det duer ikke noget, at de serverer vigtig, officiel information til 'alle danskere' først netop dér.

Selv hvis man ser bort fra det barokke i, at du tvinges til at oprette en profil på et amerikansk socialt medie, hvis du ønsker at følge med fra første række i, hvad din danske stats- eller fagminister kommunikerer til dig af vital, officiel information (i parentes bemærket sociale medier, som er selve infrastrukturen for falske nyheder, der er en plage for samfundet og det politiske liv), så er det i sig selv angribeligt, at den slags information deles med 'vennerne', før den deles med alle andre.

Hvis du vil have informationen lige så hurtigt, som andre kan få den, skal du tilkendegive et elektronisk ven- eller følgeskab at Mette Frederiksen, Magnus Heunicke eller andre ministre – uanset om du ønsker det eller ej.

Det mest ordentlige vil være at give alle danskere de vigtige informationer ad officiel vej som det første – det er for vigtigt til en besked på Facebook.