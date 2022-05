Skal de 179 politikere i Folketinget virkelig afgøre, om Claus Hjort Frederiksens immunitet skal ophæves, i blinde?

Ja, mener regeringen. Men det er en fuldstændig uholdbar situation i en retsstat, som vi praler af at være.

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at røbe statshemmeligheder, en af de mest alvorlige forbrydelser i den danske straffelov og derfor meget sjældent anvendt.

Rigsadvokaten vil tiltale den 74-årige, så der kan blive ført en retssag mod ham. Det kræver, at Folketinget ophæver hans immunitet.

Justitsminister Mattias Tesfaye og Rigsadvokaten orienterer løbende partilederne i Folketinget, men den viden skal blive i Justitsministeriet og i partiledernes hoveder.

Folketinget skal altså afgøre, om en tidligere minister skal retsforfølges for en alvorlig forbrydelse uden at vide, hvad Rigsadvokaten mener, han har gjort.

Det er ikke værdigt for retsstaten Danmark. Justitsminister Mattias Tesfaye må finde en løsning, hvor Folketingets medlemmer kan få indsigt i sigtelserne mod den tidligere forsvarsminister, inden de stemmer.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen mødte tirsdag op til møde i Justitsministeriet, men da han gjorde det klart, at han ville dele oplysningerne med sin folketingsgruppe, måtte han forlade mødet uden at få kendskab til, hvorfor hans partifælle er sigtet for at røbe statshemmeligheder.

Dermed vil Venstre heller ikke stemme for at ophæve partinestorens immunitet.

Det er selvfølgelig belejligt for Jakob Ellemann-Jensen at have en undskyldning for ikke at sende endnu et partimedlem (Støjberg!) ud i en retssag, men moralsk har han også en pointe.

Det er en særdeles alvorlig sag at ophæve en politikers immunitet, og det skal ikke foregå med bind for øjnene.

Hvis det ender med en retssag, vil detaljerne alligevel komme frem. Så giv nu folketingspolitikerne indsigt, inden de skal afgøre Claus Hjort Frederiksens skæbne i landets vigtigste lokale, Folketingssalen.

Det andet er ikke retsstaten Danmark værdigt.