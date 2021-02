Nerverne er ved at være tyndslidte rundtomkring i det coronalukkede Danmark.

Det bliver mere og mere tydeligt, at den hårde nedlukning, hvor 'one size fit's all' ikke længere kan fortsætte.

Regeringen har den samme strategi for alle dele af landet og for alle dele af samfundslivet, men det kan ikke fortsætte længe, for det giver ganske enkelt ikke mening.

Mandag udførte Sarchar Leone sin egen ensomme protestdemonstration mod loven om nedlukning af butikker. Sarchar Leone har sin egen frisørforretning i Nyhavn, Leone Fitness and Styling, og proklamerede allerede for få dage siden, blandt andet i B.T., at hun ville åbne salonen mandag. Økonomien kan ikke længere bære, hun er enlig forsørger og har svært ved at få hjælp fra hjælpepakkerne.

Politiet læste naturligvis med, og to uniformerede betjente fra ordenspolitiet dukkede op, men Sarchar låste resolut sin gitterdør og nægtede at tale med politiet. De kom ikke ind og forsvandt i løbet af eftermiddagen.

Det var naturligvis et stunt, som fik nogle til at støtte hende og andre til at fordømme hende. Hun bliver formentlig lukket ned af politiet igen tirsdag med en bøde. Men hun har gjort opmærksom på den urimelige behandling, som mange erhvervsdrivende føler, og som vokser for hver dag.

For få dage siden kunne man på Twitter se, hvordan værter og kilder blev klippet i Danmarks Radios makeup-afdeling. Så hvorfor kan Sarchar Leone ikke få lov at klippe kunderne i sin butik? Hun lever dog af det, og det er jo en rød klud for selvstændige, der bare gerne vil klare sig selv. Og det forstærker overgrebet, at politiet bruger ressourcer på at håndtere det.

Frisørerne er blevet en slags symbol på de urimelige forhold i restriktionerne, men der er andre brancher, hvor det er lige så håbløst. Tøjbranchen eksempelvis.

Hver weekend drager store familier på indkøb i Bilka, hvor de kan købe de samme bukser, som de ellers ville købe i en tøjbutik. I Ishøj Kommune er det gået helt galt.

Kommunen har lige nu det højeste smitteantal i Danmark, og her mærkede borgerne straks strammere restriktioner. De små børn, der netop var sendt i skole, blev sendt hjem igen. Restriktioner kan indføres hurtigt, med præcision og forskelligt fra kommune til kommune.

Hvorfor går det ikke også den anden vej. Altså lempelser af restriktioner. Hvorfor får borgerne og butiksejerne i eksempelvis Viborg ikke særlige vilkår for genåbning. Der er i dag sølle 15 smittetilfælde i Viborg, hvorimod der er 63 i Ishøj. På incidenstallet – altså antal smittede i forhold til 100.000 indbyggere – er der en kæmpeforskel. Viborg har 15,5, og Ishøj har 275,6, hvilket udstiller, hvor forskelligt epidemien har fat i øjeblikket.

Det lave tal i Viborg ville betyde – hvis byen var et land – at Udenrigsministeriet ville ophæve rejseforbuddet og farve landet grønt. Men ikke i Danmark. Her skal alle holdes nede med de samme regler. Men det er en forfejlet strategi. Selvfølgelig skal der gøres noget særligt for at dæmpe smitten i Ishøj samtidig med, at der skal åbnes for store børn og særlige butikker i Viborg.

Det er tydeligt for alle, at en genåbning skal have den samme fleksible fokus som restriktionerne. Vi skal øge genåbning og gøre det lige så intelligent som med restriktionerne.

I retfærdighedens navn først og fremmest, men også for at bevare fornuften og støtten til nedlukning. Vi har ikke set den sidste proteståbning af en butik. Det vil fortsætte. Med god grund.