Det er et djævesk dilemma, som sundhedsmyndighederne og regeringen er sat over for.

Smitten spreder sig i hovedstadsområdet, og det er fortrinsvis unge mennesker med dans i kroppen, alkohol i blodet og store kram, som myndighederne mistænker for at være årsag til den fornyede smitteplage.

Derfor slog sundhedsminister Magnus Heunicke til tirsdag, og med en række nye begrænsninger forsøger han at kontrollere de unges opførsel. Nattelivet skal lukkes ned, og derfor får cafeer, barer og restauranter besked på at lukke klokken 22 fra torsdag.

Her kommer det djævelske dilemma. Smittes spredes primært via unge mennesker, der samles på steder, hvor der ikke er nogen form for kontrol. Magnus Heunickes indsats retter sig igen mod steder, hvor der allerede nu er en glimrende kontrol. Sundhedsmyndighederne rammer forkert og skubber derimod de unge videre ud på fælles arealer, hvor der slet ikke er nogen kontrol.

FCK skal efter planen møde Brøndby i Parken på søndag. 12.000 billetter er nu ubrugelige, for kampene i hovedstadsområdet må kun rumme 500 personer. Men hvad de tusindvis af tilskuere så vil bruge søndagen på, kan man kun gisne om. Nogle af dem vil helt sikkert se fodbold sammen – nu bare ikke i et kontrolleret miljø som Parken.

Det illustrerer tydeligt det dilemma, som sundhedsmyndighederne er fanget i, men de har åbenbart ikke andre greb i værktøjskassen. Eller også tør de ikke, når statsministeren har lovet, at vi ikke lukker helt ned. Det næste skridt kan være at lukke bylivet helt ned klokken 20 og samtidig forbyde fodboldkampe helt.

Allerede nu har en enkelt barkæde meldt ud, at de lukker fire ud af deres fem barer. Andre bevæger sig på grænsen af konkurs, og meldingen er allerede nu, hvor støttepakkerne er slut, at dette tiltag vil gøre ondt. Forargelsen er stor, for de fleste restauratører føler, at de har taget deres del af slæbet med at få bugt med corona. De har gennemført den ene begrænsning efter den anden. Dette er endnu et hårdt slag mod restauratørerne med en tvivlsom effekt – ud over den økonomiske nedtur.

Sundhedsminister Magnus Heunicke kom samtidig med en skarp opfordring til de mange familier, der planlægger konfirmation, bryllup eller andre familiefester. Smid gæsterne ud klokken 22.

Igen en opfordring, der ikke rammer det reelle problem, men blot rammer alle. De fleste danskere er helt klar over, at det er afstand og sprit, der reducerer smítten. Familiefester til klokken 22 er blot et symbolsk slag i luften. Corona smitter ikke mere efter det tidspunkt.

Men det illustrerer, at sundhedsmyndighederne ikke har de store muligheder.

Ungdommens drifter om fest og farver lader sig sjældent regulere. Flere adfærdsforskere har allerede advaret om, at det bliver vanskeligt at regulere på denne måde. Familierne skal nok regulere sig selv, men risikoen for, at vi alle bliver en del af corona-politikorpset, er reelt en risiko. Vi skal ikke have et samfund, hvor vi bliver naboens vogter.

På tirsdagens pressemøde blev der spurgt, om der har været beviser for smitte i nattelivet og til sportsbegivenheder.

Svaret var: Nej.

Vi er på en forkert kurs, men sundhedsmyndighederne vil åbenbart ikke finde andre løsninger.