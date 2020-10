Må man nu ikke længere påstå, at navngivne politikere og skuespillere i ledtog med pressen og en såkaldt 'deep state' orkestrerer en satanistisk og morderisk pædofilring, og at coronavirus er et magtinstrument, som samme okkulte elite bruger til at snyde og undertrykke klodens befolkninger?

Åbenbart ikke længere på Facebook, og godt for det!

Det sociale medie har officielt meldt ud, at man ønsker at fjerne alt indhold, der har med de såkaldte QAnon-teorier at gøre, fra de platforme, hvor de fantasifulde konspirationer ellers udbredes og stortrives for tiden.

Reaktionerne fra bevægelsens følgere er til at forudse; mange af dem vil sandsynligvis se det som et led i den store plan om at lukke ned for 'sandheden', og på den måde vil de blot blive bekræftet i deres vrangforestillinger.

Det er da også en delikat balancegang for en tjeneste som Facebook at lukke ned for fora og synspunkter fra en bestemt gruppe af mennesker, for det ligger lige for at tænke i retning af censur og undertrykkelse af bestemte holdninger.

QAnon og eventuelle andre gruppers ideer – uanset hvor skøre de måtte forekomme at være – bør ikke ties totalt ihjel, for det er vigtigt, at vi som både samfund og medier forstår, hvordan den slags tanker kan få fat og få fart på. En af årsagerne er højst sandsynligt en følelse af at at blive tromlet af 'systemet' og generel afmagt.

Omvendt er det ekstremt velgørende at se Facebook tage affære og tage ansvar for et af de problemer, de selv har været med til at udlægge skinner for.

Uden sociale medier havde denne slags konspirationer og fake news nemlig langt dårligere mulighed for at slå så hårdt igennem, som tilfældet er.

Trods glæden over Facebooks fornuftige ønske om at begrænse den flod af fordrejninger og falske oplysninger, konspirationsteoretikere verden over har åbnet sluserne for på sociale medier, må det være tilladt at opretholde en sund skepsis i forhold til udfaldet.

Talrige gange har det sociale netværk lovet at oppe sig, når det i andre tilfælde har drejet sig om udbredelse af giftige fænomener som krænkelser, voldsforherligelse og mobning.

Som B.T. løbende har beskrevet, lader indsatsen på disse områder nemlig stadigvæk enormt meget tilbage at ønske.

Sandheden er, at Facebook har vanskeligt ved at kontrollere, hvad de har liggende på deres egne platforme, men der er i det mindste afgivet et løfte om at forsøge.

Det løfte fortjener ros. Nu skal vi allesammen holde Facebook fast på at holde det.