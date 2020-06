Superhelten Spider-Mans onkel Ben siger det egentlig meget godt: »With great power comes great responsibility«. En lidt mindre fyndig dansk oversættelse vil lyde noget i retning af, at hvis man har stor magt, har man også et stort ansvar.

Det sociale medie Facebook har på relativt få år opnået en gigantisk magt som store dele af verdens intranet.

En på mange måde fabelagtig opfindelse, der knytter masser af mennesker tættere sammen og foruden at lægge platform til masser af debat og holdninger også gør det muligt at følge med i gamle klassekammeraters liv eller tjekke op på, hvad der egentlig skete med ungdomskæresten senere i livet.

Desværre har medaljen også en bagside.

Gang på gang har det gigantiske netværk måttet sande, at skadeligt indhold er blevet delt mellem brugerne.

Mens tjenesten tilsyneladende har udviklet et filter, der kan genkende en hvilken som helst kvindelig brystvorte og fjerne indholdet omgående, kniber det mere med at få fjernet indhold, der kan bruges til mobning, som voldelige ydmygelser og sågar også voldtægter.

B.T. har talt med flere brugere, der i de seneste dage til deres gru er kommet for skade at se en video af et voldtægtsovergreb på et lille barn på Facebook.

Vi har forsøgt at konfrontere Facebook med hændelsen for at afkræve de ansvarlige et svar på, hvordan tjenesten kan leve med, at den slags indhold florerer hos dem. Vi blev i første omgang – som det oftest er tilfældet med Facebook – spist af med et skriftligt svar. Denne gang fra Camilla Nordsted, der er fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden.

»Det er både afskyeligt og trist, at den her form for gerninger foregår og ovenikøbet bliver delt offentligt på nettet. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi har nultolerance over for den slags indhold og fjerner det, så snart vi bliver opmærksom på det,« lyder det.

Vi ville gerne have mulighed for at følge op med spørgsmål om, hvordan det flugter med den omtalte ‘nultolerance’, at den pågældende video i dette tilfælde lå tilgængelig i dagevis trods flere brugeres oplysninger om, at de anmeldte videoen igen og igen.

I dag fik vi endelig et interview med Camilla Nordsted. Det kan du læse her.

Facebooks måde at håndtere problemerne med skadeligt indhold på deres egen side er at lade brugerne være mediets opsynsmænd.

Det er op til brugerne at gøre Facebook opmærksom på indholdet og melde det til tjenesten, så det kan blive vurderet og eventuelt fjernet.

Det er en metode, der er overkommelig og billig for Facebook, og med tanke på, hvor meget indhold der hver dag bliver delt på tjenesten, forstår man godt, at virksomheden har lyst til at lægge opsynet ud hos brugerne i stedet for at have en hær af mennesker ansat til at sikre, at tjenestens funktionaliteter ikke misbruges.

Men den metode, Facebook sætter sin lid til, er helt åbenlyst ikke god nok, og det, der foregår, er uanstændigt.

Det kan godt være, at den fikse idé med at lade brugerne føre tilsynet er billig, men da Facebook er en af verdens største virksomheder og tjener masser af penge, må det også kunne forventes, at de er herre i eget hus.

Gid, Facebook havde en onkel som Spider-Mans. Med den store magt følger det store ansvar.

Nu må de tage det.