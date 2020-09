Den er gal igen.

Den ene hånd ved ikke, hvad den anden gør. Eller talsmanden fra Statens Serum Institut har ikke afklaret sine budskaber med Sundhedsstyrelsen.

Vi har været der før, hvor forskningsdirektør Kaare Mølbak siger et, og hvor Sundhedsstyrelsen efterfølgende må forklare noget andet.

Denne gang er det Mølbaks udtalelser om sociale bobler på mandagens pressemøde. Her lød det fra Mølbak:

»...hvis man bor alene, kan man finde en social boble. Og det er så dem, man har kontakt til – de her fem til ti venner og veninder – så man ikke hele tiden ses på kryds og tværs.«

Et direkte budskab, der skal forhindre, at coronasmitten spredes yderligere. Budskabet blev bragt på direkte tv og live på diverse digitale medier. Alle medier videreformidlede den nye stramme regel, der i særlig grad ville begrænse danskernes bevægelsesfrihed.

Den danske befolkning har vist sig særligt lydhør og i udpræget grad i stand til at efterleve anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.

Den har så til gengæld ikke anbefalet, at vi skal skabe små sociale bobler til 'det lange seje træk', som Mølbak også proklamerede.

Fra Sundhedsstyrelsen lyder det nu: »Vi har ikke en anbefaling om sociale bobler. Vi har en anbefaling om, at man kun har tæt kontakt – altså kysse- og krammeafstand til dem, man bor sammen med, eller få andre.«

Så lad os slå det fast med syvtommersøm: DU SKAL IKKE SKABE EN SOCIAL BOBLE MED 10 PERSONER.

Det var formentlig noget, Kaare Mølbak kom på under pressemødet.

Det betyder noget, hvad myndighederne siger og anbefaler. Kommer der for mange skæve meldinger, der senere skal rettes, spreder forvirringen sig og dermed opbakningen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der har ikke været store protestbevægelser i Danmark imod restriktionerne – ud over de spontane private fester, der næppe er politisk motiverede. Der er opbakning, men den svinder, hvis myndighederne klovner rundt i manegen.

Vi har skrevet det før på denne plads: Få styr på Mølbak!

Det afgørende for Sundhedsstyrelsen er naturligvis at fastholde, at coronaen smitter ved nærkontakt, hvilket betyder kram og kys, men også tæt samtale. Du skal dog tale i 15 minutter med hovederne tæt sammen for at blive smittet. Nærkontakt er skarpt defineret af Sundhedsstyrelsen, men i mindre grad i folkemunde.

Oplysningen, at nærkontakt er smittevejen, er afgørende. Der er en stigende tendens til, at folk reagerer impulsivt og forlanger test, uden de har haft symptomer eller været i nærkontakt med en smittet. Derfor testes der i voldsomt omfang i øjeblikket, formentlig også for meget ifølge flere eksperter. Test burde forbeholdes mennesker med symptomer og med fokus på en stærk opsporingsindsats efterfølgende.

Men det bliver vanskeligt at lægge strategien om, fordi alle ændringer forvirrer. Her spiller Kaare Mølbaks sololøb en afgørende rolle. Han forvirrer og svækker tilliden, der igen giver sundhedsmyndighederne dårligere muligheder for at kommunikere tydeligt og velovervejet.

Få styr på Mølbak.