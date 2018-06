Sig mig er det her Palermo eller Napoli? De seneste dage har vi i BT afdækket skandaler i Miljø-og Teknikforvaltningen på Københavns Rådhus, som man troede kun kunne ske syd for Alperne. Lørdag afdækkede vores to graverjournalister Søren Kjellbjerg Ishøy og Jacob Friberg, hvordan den daværende enhedschef i Center for Bygninger på Københavns Rådhus, Mirza Hadzibegovic, har skiftet rundt mellem sin kommunale og private kasket. Midt i arbejdstiden på rådhuset fik han kollegerne i Hvidovre Kommune til at give ham en byggetilladelse på et millionprojekt, som Mirza Hadzibegovic selv via sit eget selskab var byggeleder på. Tak for hurtig sagsbehandling skrev han fra sin arbejdsmail i kommunen til kollegerne i nabokommunen, hvor han i øvrigt tidligere har arbejdet.

Byggeriet viste sig at være ulovligt og skandalen kostede flere personer jobbet i Hvidovre Kommune. Helt modsat er det gået Mirza Hadzibegovic, der er blevet forfremmet til øverste chef i byggeafdelingen på Københavns Rådhus, hvor han altså har ansvaret for at behandle alle københavnernes byggesager. Det er fuldstændig grotesk, at man kan være privat byggerådgiver samtidig med, at man har ansvaret for byggeansøgninger i landets hovedstad. Forhåbenligt er det også gået op for Mirza Hadzibegovic, der efter BTs henvendelse har lukket sit private firma ned.

Søndag vokser skandalen, da BT kan afsløre, at flere chefer i Miljø-og Teknikforvaltningen har slettet sider fra en rapport om borgernes tilfredshed med sagsbehandlingen i netop byggeafdelingen. Souschef Anne Sofie Degn havde i et interview i Berlingske sidste år lovet, at borgerne ville blive mere tilfredse med sagsbehandlingen. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, da næste tilfredsundersøgelse landede i forvaltningen, men på mystisk vis forsvandt de kritiske sider fra analysen, da den skulle præsenteres for politikere og borgere.

Mens en professor mener, at der kan være grundlag for en straffesag, virker det dog ikke til, at den ansvarlige borgmester Ninna Hedeager-Olsen (EL) tager sagerne med andet end et skuldertræk. Forvaltningscheferne mener, at der ikke er noget at komme efter, og den forklaring er borgmesteren åbenbart fint tilfreds med.

Det lader til, at Ninna Hedeager-Olsen helt har mistet sin dømmekraft her i hedebølgen, når hun ikke kan se, at det er helt galt at slette kritiske dele af en rapport. Tiden må være kommet til, at overborgmester Frank Jensen (S) kommer ud af sit skjul og får talt Hedeager til fornuft. Vi bor trods alt ikke i en bananrepublik.