»Vejret i Danmark i marts er utroligt koldt. Vi anbefaler, at du klæder dig varmt på og husker at medbringe dine vanter!« (beskrivelse af martsvejret i Danmark på vejrtjenesten vejreti.com.)

Mandag rullede billeder af glade skoleelever over danske tv-skærme og websites.

Efter cirka 90 dage i hjemmeskole kunne højskoler og efterskoler genåbne over hele landet. Afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser i udvalgte områder kunne også vende tilbage, mens elever i 5.-8. klasse kan møde til undervisning én gang om ugen. Udendørs.

Kun på ikke brofaste øer er skolegangen nu helt normal.

Genåbningen, som den er forløbet hidtil, og altså også for de yngste elever i 0.-4. klasse, har ikke rokket ved den samlede udbredelse af smitte. Således er coronaepidemien i Danmark nogenlunde stabil, selvom varianten B117 fra England som ventet udgør størstedelen af smittetilfældene.

»Det tror jeg simpelthen, er resultatet af hårdt arbejde med at få alle de her forholdsregler til at virke. At vi har et testsystem, som tester, og at vi får afbrudt smittekæder,« lyder vurderingen fra Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Der kommer mange regnvejrsdage i marts i Danmark. Danmark kan forvente 15-22 regnvejrsdage i gennemsnit, så sørg for at medbringe regnjakke, så du ikke bliver våd.« (videre beskrivelse af martsvejret fra vejrtjenesten)

Flere steder har der været lokale udbrud på skoler, men det har man bevist, at man kan håndtere, uden det stikker af.

Senest har Filstedvejens Skole i Aalborg sendt 317 elever fra 0. til 4. klasse hjem, fordi ti elever fik konstateret smitte.

Skoleledelsens håndtering bakker op om professorens antagelser.

De politiske forhandlinger om en langsigtet genåbningsplan forventes først at være færdige 23. marts. Det ligner en timing tilrettelagt for at kunne trække den til efter påske for de sidste elevers vedkommende. Men helt ærligt, kan vi være det bekendt?

Det er for dårligt at spise 5.-8.-klasserne af med en enkelt ugentlig dag med fremmøde i skolen – eller retteligt uden for skolen, hvor statistikken ovenikøbet lover dem nedbør.

»Du kan forvente få snevejrsdage i Danmark i marts. Så det er vigtigt at finde snestøvlerne og de varme vanter frem, så du kan holde dig varm.« (vejrtjenestens videre beskrivelse).

Få de sidste elever ind i varmen. Både i konkret og i overført betydning, når det gælder deres skolegang.