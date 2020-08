Ingen kender endnu Alexander Taraikovsky.

Den 34-årige hviderusser blev skudt af politiet under en af de utallige demonstrationer, der siden præsidentvalget i Hviderusland fylder gaderne hver aften i hovedstaden Minsk.

Taraikovsky blev skudt, angiveligt fordi han havde sprængstof på sig, da han stillede sig foran politiet. En farlig provokation, ifølge politiet.

Han blev ramt i brystet og faldt øjeblikkeligt til jorden. Siden er der dukket en række videoer op, der fortæller en helt anden historie. Ifølge billederne står Alexander Taraikovsky med hænderne i vejret foran politiet, da han pludselig bliver ramt. Billederne, som du kan se på bt.dk, viser tydeligt, at det er politiet, der uprovokeret skyder ham.

Koldt og kynisk.

Billederne går lige nu verden rundt og kan være det overgreb, der får situationen til at udvikle sig. En begivenhed, der viser regimets totale foragt for menneskeliv. Det er set tidligere, bl.a. i forbindelse med det arabiske forår, at enkeltpersoners død sætter store folkelige bevægelser i gang. Taraikovskys død kan blive symbolet på det oprør, der skal udskifte Europas sidste diktator, Aleksandr Lukasjenko.

Der er god grund til at følge begivenhederne i Hviderusland, for det er verdenshistorie, der er ved at blive skrevet. Siden valget 9. august har det været tydeligt for alle, at præsident Lukasjenko svindlede valget endnu en gang, men denne gang en tand for groft.

Lukasjenko har nu siddet på tronen i 26 år og tillod heller ikke ved dette valg, at der kom uafhængige observatører ind i valglokalerne. Langt de fleste stemte ikke på ham. Alligevel fik han over 80 procent af stemmerne og gik straks i gang med at anholde de andre præsidentkandidater. Den største trussel, 37-årige Svetlana Tikhaynovskaya, søgte tilflugt i Litauen.

De europæiske ledere skal onsdag mødes – dog på video – for at diskutere situationen i Hviderusland, der kan blive en kompliceret affære. Det er tyskerne og briterne, der går forrest i kritikken af 'diktator Lukasjenko', som de åbent kalder ham. Der er allerede indført sanktioner mod Hviderusland og Lukasjenko, men den slags har en tendens til at ramme befolkningen hårdere end magthaverne.

Lukasjenko har haft personlige samtaler med den russiske præsident Putin, der grundlæggende støtter ham, og dermed er kortene givet til en storpolitisk krise. Russerne har indledt militære øvelser ved grænsen for at indikere, at de er lige i nærhenden. Folket skal ikke komme for godt i gang. Og EU skal slet ikke.

Hvor stiller Danmark sig i denne krise i Europas baghave?

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har naturligvis taget afstand fra volden og et valg fyldt med svindel. »Landet er en skamplet,« kaldte han det og lovede sanktioner.

Men siden har man ikke hørt noget til udenrigsminister Kofod, der optræder fodslæbende og apatisk i de storpolitiske konflikter – senest ved kinesernes overgreb mod demonstranterne i Hongkong.

Det er, som om den socialdemokratiske regering er ligeglad med udenrigspolitikken og det store internationale engagement, som både Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt udviste med deres regeringer. Nyrups regering gik med amerikanerne, da der skulle gribes ind i Kosovo. Thorning støttede krigen i Afghanistan, luftstøtten til Libyen og sendte danske soldater i kamp mod IS. Men Jeppe Kofod og regeringen er hele tiden på bagkant og siger intet, andre ikke har sagt først.

Det er lidt en pinlig affære. Vi er et lille land, men det betyder ikke, at vi skal dukke os og vente på vores allierede, før vi gør noget.

Der er behov for, at Jeppe Kofod mander sig op som udenrigsminister.