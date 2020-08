2020 vil næppe blive savnet af ret mange for ret meget, når vi vender kalenderbladet til det næste.

Det har været et hæsligt år for mange, men ingen har som gruppe indtil videre haft et værre år end vores ældre.

Alle i landet har skullet leve med restriktioner, besvær og risiko i forbindelse med coronaepidemien, men ingen har været hårdere ramt end beboerne på de danske plejehjem. Ikke alene kom smitten ud af kontrol på flere af dem – de ældre var desuden i månedsvis isoleret fra familie og venner, der ikke måtte komme på besøg.

Den gennemsnitlige beboer på et plejehjem er 84 år ved indflytning og lever på hjemmet i mindre end tre år. En tredjedel bor der mindre end bare ét. Set i det lys er måneder i ensomhed under voldsomme coronarestriktioner i sig selv en katastrofe.

Som om det ikke var nok, afslørede sagen om Else Marie Larsen også grusomme og vederstyggelige forhold i selve plejen af i hvert tilfælde nogle ældre på plejehjem.

Der er ikke nogen grund til at tro, at den behandling, TV 2's program 'Plejehjemmene bag facaden' dokumenterede på plejehjemmet Kongsgården, finder sted på alle andre plejehjem i Danmark – eller havde noget med lige dette i forvejen så dårlige år at gøre. Men det bidrager ikke desto mindre til den samlede opfattelse af 2020 som et rædselsår for vores ældste medborgere i Danmark, når vi på et tidspunkt skal kigge tilbage.

Det siger sig selv, at det kan vi ikke være bekendt, og det har flere politikere da også fået øjnene op for.

Det hører til i kategorien af naturlove, at der kræves 'flere penge' til sektoren, når der afsløres store problemer med omsorgen eller andet. Men de mest skelsættende scener fra programmet om Else Marie Larsen viser ikke et fortravlet personale, der ligger vandret i en umulig og stresset arbejdsdag. Man kan nærmest omvendt sige, at personalet i de pågældende situationer tager sig overordentlig god tid til at foretage de forskellige ydmygende handlinger og bagtalelser.

Derfor er det også den rette vej, når Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, nu ønsker at reformere ældresektoren ved at 'sætte mennesket i centrum'. Det lyder som en floskel, og Venstre kunne nok have gjort mere ved sagerne i den lange regeringsperiode forud for Mette Frederiksens valgsejr, men det ændrer ikke på, at tiden virkelig er inde til at gøre noget ved det. Ideen med at give pårørende og beboere plads i plejehjemmenes bestyrelser med indflydelse på at hyre og fyre ledere er forfriskende.

De voldsomme indskrænkninger i besøg på plejehjem tidligere på året og sagen om Else Marie Larsen viser begge, at ældre i alt for høj grad bliver betragtet som nogle, samfundet kan tillade sig at koste rundt med uden respekt. I slutningen af påsken lød det endda fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at ældre må indstille sig på at leve i isolation resten af året. En uhyggelig og umenneskelig tanke.

De ældre SKAL i centrum af en kommende reform af ældreområdet, der SKAL indeholde friere valg for den enkelte til at indrette sig, som man måtte finde bedst. For nogle er en plads på det kommunale plejehjem måske den rette løsning, mens andre vil finde sig bedre til rette på et friplejehjem.

2020 blev et annus horribilis for vores ældre – lad det kun gå fremad herfra.