I weekenden greb politiet ind og lukkede en fest i Holstebro, hvor 43 personer, der beskrives som »midaldrende«, dansede lystigt rundt til livemusik.

For det kan de nu imødese et bødeforlæg på 2.500 kroner hver. Musikerne, der spillede til festen, får en bon på 10.000 kroner hver.

Holstebro Kommune er omfattet af regeringens skærpede tiltag mod corona, foreløbig frem til 3. januar næste år, og sådan en fest overtræder nok også en god håndfuld af Søren Brostrøms coronaretningslinjer, hvorfor det selvfølgelig er uforsvarligt.

Men man forstår til fulde festdeltagernes ønske om en bid af den ubekymrede normalitet, som vi alle sammen har måttet undvære så længe.

Derfor er det også glædeligt, at regeringen og regionerne har indgået en aftale med Falck, der betyder, at man 12 steder i landet gratis kan få foretaget en lyntest.

Presset på det offentlige testsystem er nu så stort, at selv folk, der er at betragte som nære kontakter til en smittet, har store udfordringer med at finde testtider. Hvis aftaler med private aktører kan afhjælpe presset, er det en naturlig vej at gå.

Der har været stor efterspørgsel efter de gratis lyntest, og der var timelange køer for at få dem foretaget i weekenden.

I første runde blev 4.892 personer testet, og af dem fik 207 påvist smitte.

Lyntest er antigentest, der kan give svar allerede i løbet af 15 til 30 minutter, modsat de almindelige test, hvor der kan gå op til 48 timer, før der foreligger et svar. Til gengæld har de hurtige test en række begrænsninger og er ikke lige så præcise. Man risikerer lettere et falsk negativt svar.

Hvis man først én gang har oplevet den tvivlsomme fornøjelse at få foretaget en coronatest gennem næsen, er det næppe noget, man drømmer om at få gjort igen og igen. Men hvis det kan hjælpe med til, at vi kan leve friere og afholde flere arrangementer, og hvis flere forretninger kan holdes åbne, kan det alligevel give god ræson.

Over for B.T. udtrykker pressechef i Tivoli Torben Plank som eksempel, at den gamle have vil se positivt på muligheden for at tænke lyntest ind som en løsning:

»Covid-19 har tvunget alle kulturarrangører til at tænke nyt i forhold til at afvikle forestillinger og koncerter indenfor såvel som udenfor. I Tivoli er vi åbne for alle muligheder, og bliver hurtigtest en mulighed, en anbefaling eller et krav til at få lov til at afvikle koncerter, så vil vi da se på det som en mulighed«.

Hvert et lille skridt, vi på sikker vis kan tage på vejen tilbage mod normaliteten, skal tages.

Vi har sådan brug for at komme i Tivoli og for at kunne afholde dansefester i Holstebro – og alle andre steder.