Coronasmitten er stigende igen.

Endnu er det ikke kritisk, for cirka 2.000 smittede om dagen betyder kun få indlæggelser på hospitalerne. Smittespredningen betyder dog, at de gammelkendte restriktioner begynder at vende tilbage rundt om i landet.

De fleste restriktioner har vi nok allerede lykkelig glemt, men i Aalborg er en hel skoleklasse eksempelvis blevet sendt hjem. I Brøndby, der er en af de omegnskommuner i Hovedstadsregionen, som er hårdest ramt, vender en række restriktioner for børn allerede tilbage. Børn i daginstitutioner skal afleveres og hentes udendørs, skoleklasser skal holdes sammen, og alle sociale arrangementer aflyses.

Smitten rammer alle lige nu, og de seneste tal viser, at flere end 60 procent af de smittede er danskere, der allerede er fuldt vaccinerede. Smitten får større komplikationer for de borgere, der ikke er vaccinerede, og derfor er det fortsat et reelt problem, at så mange i Brøndby og andre kommuner på Vestegnen har valgt at sige nej til vaccination.

Smitten vil fortsat vokse, for det er sæson for vira. Vi er mere indendørs og derfor mere modtagelige for smitte.

Smitte og indlæggelse har naturligvis størst betydning for den enkelte, der bliver ramt. Men hvis smitten vokser yderligere, vil den få betydning for os alle.

Ved den første advarsel fra sundhedsministeren meldte flere restauratører, at det væltede ind med afbud. De står foran julefrokostsæsonen, der skal redde deres omsætning i år. Restaurationsbranchen har været hårdt ramt af coronaperioden, og det vil være ødelæggende, hvis den endnu en gang skal mærke den stigende smitte på pengekassen.

Flere restauratører anbefaler derfor allerede nu, at coronapasset vender tilbage. Det er en kontroversiel melding, fordi den er indgribende overfor den enkeltes frihed. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen kom også med en indirekte anbefaling om at genindføre coronapasset i fredags, da partierne blev orienteret om situationen.

De sagde det ikke direkte, for de ved, at det er politisk kontroversielt. Ideen blev også fejet af bordet med det samme, og sundhedsminister Magnus Heunicke kan ikke bare egenrådigt indføre det igen. Han skal have et flertal.

Men det er måske ikke så tosset en idé at indføre coronapasset igen, hvis yderligere restriktionerne bliver almindelige.

Det var besværligt, da vi alle skulle have vores pas på telefonen. Det må vi ikke glemme. Men et pas, hvor man enten dokumenterer, at man har fået den fulde vaccine eller er blevet testet for nylig, giver mere tryghed.

På den måde beskytter passet de borgere, der har fulgt anvisningerne, og forpligter andre, de ikke-vaccinerede, til at lade sig teste hyppigt. Enten er du fuldt vaccineret eller også tester du.

Det vil give restauratørerne et værktøj, der gør deres virksomheder sikre for gæsterne. De risikerer ikke, at aflysninger vælter ind og ødelægger deres budget.

Lad os ikke være for dogmatiske, når vi skal tage stilling til, om coronapasset skal vende tilbage for en periode. Coronapasset kan på et tidspunkt være løsningen, der holder samfundet åbent.