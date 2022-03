En spritny hjemmeside fra Sundhedsstyrelsen er kommet i modvind her i B.T. Teenageforældre.dk hedder den, og her kan forældre til unge i den berygtede aldersgruppe søge råd og vejledning til at tale med deres egne børn.

Men når man læser med, er det svært ikke selv at føle sig som en teenager, som bliver talt ned til af en forælder.

Siden flyder over med guldkorn som »det er vigtigt at tage sig tiden til at tale med dit barn«, »forældre er rollemodeller for deres børn« og »teenageperioden kan være en turbulent tid, hvor de unge ofte søger efter at stå mere på egne ben«.

Siden er naturligvis lavet med de bedste hensigter, men man må alligevel spørge sig selv, om der slet ikke er nogen nedre grænse for, hvad staten, i dette tilfælde i form af Sundhedsstyrelsen, ser det som sin opgave at guide os i.

En ekspert kritiserer da også i B.T.s artikel hjemmesiden for at være for »generelt alment oplysende« til at være interessant eller kunne bruges til noget konkret.

»Hjemmesiden tilbyder ikke noget for unge i mistrivsel. Du får heller ikke handlingsanvisende råd til svære samtaler med dit barn. Hvis den her hjemmeside var en IKEA-manual, så ville du simpelthen ikke kunne samle reolen,« lyder skudsmålet.

Ét er naturligvis ubehaget ved de mange formanende ord og løftede pegefingre, man løber ind i på siden, men det er der jo råd for:

Man kan lade sit første besøg på hjemmesiden samtidig være det sidste.

Men desværre slipper man jo ikke for at være med til at betale for de banale almindeligheder, der næppe kommer til at gøre livet lettere eller bedre for en eneste teenager eller for den sags skyld en forælder.

»Den her hjemmeside er jo definitionen på offentlig frås,« lyder den rammende, men jo også forventelige kritik fra Nye Borgerliges sundhedsordfører, Lars Boje Mathiesen.

Gad vide, hvad man synes om siden i den anden side af Folketingssalen? Er det bare »mere af det!«, eller kan man trods alt også her se, at det er gået over gevind med støttehjulene fra det offentlige?

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at udtale sig om hjemmesiden til B.T., og desværre er heller ingen af regeringens støttepartier vendt tilbage med en kommentar. De må have travlt.

Det er lidt skuffende, for hvis de virkelig ønsker at behandle os alle som teenagere, må de også følge nogle af de råd, siden giver:

»Det er vigtigt at tage sig tiden til at tale med dit barn«, »forældre er rollemodeller for deres børn« og »det er vigtigt, at du som forælder involverer dig«.