Coronaen løsner sit jerngreb om os allesammen – og naturligvis også i vores hårdt prøvede København.

Tænk, hvad vores hovedstad er gået igennem! Pladser og gader med hvide testcenter-telte på pladserne og lange køer til mundskrab og vaccine.

Totalt fravær af natteliv og tidlig lukning af beværtninger og spisesteder.

Og så de helt gakkede sager, som heldigvis allerede er fjerne minder: ensretningen rundt om søerne og Christianshavns Vold, når vi skulle gå tur. Højrefærdslen på Strøget og Købmagergade, som var opdelt af en neongul stribe. Lukningen af børnenes soppesøer midt om sommeren for at undgå smitte, og – måske mest tosset af det hele – de opkridtede opholds-tern på Islands Brygge og bøder til kondiløbere, der satte sig ned undervejs for at binde snørebånd.

Bare for at nævne.

En masse aktivitet har været nærmest fraværende eller i hvert tilfælde stærkt begrænset; konferencer, messer, koncerter.

Store dele af byens erhvervsliv har lidt ganske betydeligt under krisen. Frisører, restauranter, hoteller, neglesaloner og alskens andre selvstændige har haft utroligt svære kår de seneste to år.

Mange er desværre lukket, resten er mere eller mindre presset.

Coronakrisen har undervejs givet nye rekorder i antallet af tomme butikker og andre erhvervslejemål.

Stramme restriktioner og en fatal nedgang i antallet af turister har kostet fælt på omsætningen mange steder.

Nok har en del kunnet få hjælpepakker og lønkompensation, men det har for mange været en sørgelig erstatning for normal drift.

Flere restauranter og hoteller er ovenikøbet blevet sat i en ubehagelig klemme undervejs, hvor det bedre har kunnet betale sig at holde lukket og få hjælpepakker end at holde åbent under de restriktioner, der har været gældende.

En fuldstændig uhørt og uholdbar situation.

Det er blevet tydeligt, at de mange forretninger og erhvervsdrivende ikke blot er vigtige økonomiske for hovedstaden, men at de også er en stor del af stemningen og pulsen i byen. København har simpelthen ikke været sig selv.

Heldigvis er der en simpel vej frem: De bedste hjælpepakker er nemlig os selv.

Fra tirsdag får vi mulighed for at folde os ud igen. Den bedste måde at hjælpe hovedstaden tilbage er ved at bruge byen. Ved at tage i biografen, ved at tage ud og spise, ved at indløse billet til et spillested.

Dels trænger mange af os til at vinde hverdagen tilbage for alvor – uden mundbind og sidste omgang klokken 22. Dels trænger byens handlende til, at vi lukker op for portemonnæen.

En ægte win-win.