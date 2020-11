»Hvis vi vinder Pennsylvania, vinder vi det hele.«

Citatet er fra Donald Trump og kan meget vel være rigtigt. Men vi ved det ikke, og måske får vi først svaret om nogle dage eller uger. Alt er usikkert. Det kan være USA's højesteret, der skal afgøre det endelige resultat som i 2000, hvor George W. Bush vandt over Al Gore.

Donald Trump fortjener ros for sit arbejde med at deregulere USA til gavn for små erhvervsdrivende, for sin jobvækst før corona slog alt ned, og sin håndtering af kinesernes bøllemetoder. Det har vi tidligere rost ham for på denne plads.

Når vi alligevel skal håbe på, at Joe Biden kan slå ham på den ene eller den anden måde, er det fordi, Trump gennem hele sin præsidentperiode har forsøgt at underminere det amerikanske demokrati.

USA er stadig verdens førende økonomi og det land, som mange spæde demokratier stræber efter at efterligne. Sådan er det ikke mere, og dermed er verden blevet et mere usikkert sted.

Donalds Trump har i hele sin valgkamp og på selve demokratiets festdag – valgdagen – forsøgt at underminere både valghandling og resultatet. Han har gentagne gange erklæret, at brevstemmer øger risikoen for svindel. Han ved, at det er løgn. Han har forsøgt at få brevstemmer kendt ugyldige via lokale retssager. Han lover ikke umiddelbart at godkende valgresultatet. Underforstået at det afhænger af, hvordan det falder ud. Man er ikke sikker på, om han forlader embedet frivilligt, hvis han taber.

Han har gennem sine fire år konsekvent kaldt store dele af pressen – dem han ikke kan lide – for 'fake news' og 'enemy of the people'. Han har ønsket at destabilisere pressens troværdighed, så hans vælgere ikke opdager hans løgne. Dem er der mange af. Han lyver konsekvent som en del af sin måde at engagere og styrke sine vælgere på. Pressen har han hængt ud fra dag et, og desværre har den amerikanske presse også gjort det nemt for ham.

De amerikanske medier bekender sig altid til den ene eller anden præsidentkandidat, og indimellem slår det også igennem i deres journalistik. Den er ikke altid objektiv. De amerikanske medier har tabt troværdighed de seneste fire år, og hovedparten af skylden bærer Trump.

Et demokrati er båret af forskellige holdninger, men hvis der også findes forskellige versioner af virkeligheden og forskelige former for fakta, vil et demokrati miste evnen til at handle. Eller evnen til at skabe forståelige og retfærdige løsninger.

I valgkampens seneste dage har præsident Trump kastet sig over lægerne for at finde endnu en syndebuk i håndteringen af covid-19. Han har påstået, at lægerne lyver om dødstallene, der er relativt store i USA, fordi de dermed tjener flere penge. Det er løgn, men det fjerner fokus fra hans egen svage håndtering, og den underminerer endnu en gang væsentlige faggrupper i den amerikanske offentlighed.

Målet er at vinde – med alle midler. Sådan kan politik også opfattes andre steder, men der er en grænse. Hvis selve demokratiet bliver truet af præsidenten, er det over den grænse.

Derfor er det amerikanske valg mere end et valg for amerikanere. Det er valg om demokratiet, og det angår det os alle.