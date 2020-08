Man kan godt få fornemmelsen af, at corona og dermed sygdommen covid-19 er stærkt på vej frem i det danske samfund

Overalt sker der lukninger og nye tiltag for at bekæmpe smitten.

Gymnasier har flere steder i landet udsat deres åbning på skoleåret. Flere plejecentre i Jylland lukker nu for besøg. Daginstitutioner og skoler isolerer enkelte børnegrupper. Mundbind til alle passagerer i de offentlige busser og tog i Aarhus og Silkeborg.

Det ser dystert ud. Godt hjulpet på vej af det første pressemøde i længere tid med en sundhedsminister, der udtrykte stor bekymring.

»Smitten bobler frem lokalt,« kaldte direktør Kaare Mølbak fra Statens Serum Institut det. Virus spreder sig lige nu i Aarhus, Ringsted, Solrød og ikke mindst Silkeborg.

Det lyder som begyndelsen på en fase 2, men det er lige så vigtigt at fastholde det, som Kaare Mølbak også sagde på pressemødet: Situationen er under kontrol og ganske som forudset.

Sagde han det, JA. Sundhedsministeren supplerede, at det står og falder med befolkningen, hvordan vi får virusboblerne håndteret.

Her er vi godt stillet i Danmark. Grundlæggende opfører den danske befolkning sig eksemplarisk. Siden budskabet kom ud, at vi skal holde afstand, vaske hænder, spritte af, hoste i ærmet og lade os teste med det samme, vi har symptomer, har vi fulgt reglerne.

Danmark står usædvanlig stærkt i den nuværende 'boblesituation', for ethvert barn i landet kan forholdsreglerne, og dermed kan deres forældre også.

Der er grund til at rose den samlede befolkning, der generelt har været dygtige til at hilse på hinanden uden at give hånd. Vi har været gode til at holde afstand, og derfor er muligheden for at få de lokale udbrud under kontrol overordentlig stor.

Vi er reelt en befolkning, der gerne tager hensyn til hinanden og udviser det samfundssind, som Mette Frederiksen appellerede til i marts.

De lokale udbrud har alle særlige og lokale årsager. Af de 756 smittede i sidste uge er 70 procent af anden etnisk oprindelse end dansk – typisk somalisk og libanesisk. Det gør ikke opgaven enklere, men det betyder, at der er en konkret og præcis opgave med at få budskabet ud til alle. Det er for tidligt at konkludere, hvorfor somaliere og libanesere er blevet smittet i så stort et omfang. De kan have job, der er mere udsatte, men det kan også være, at de ikke har forstået budskabet.

Det er opsigtsvækkende, og regeringen bør derfor sætte alle kræfter ind på at løfte den opgave.

Virusbekæmpelsen slutter nemlig ikke, den vil fortsætte. Vi skal leve med den, og derfor er det vigtigt, at vi ikke bliver grebet af hysteri og krav om symbolske beslutninger som eksempelvis lukning af skoler.

Det stopper først, når vi har en vaccine – men indtil da er der grund til at rose danskerne for deres stærke opbakning til kampen mod corona.

Det lyder vildt – men vi opfører os pænt.