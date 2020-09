Coronaepidemien er under kontrol, og smittetallet falder.

Det er den glædelige nyhed, som godt kan drukne i den løbende dækning i de danske medier – også på B.T.

Regeringens sundhedsminister tør ikke sige det højt, da der fortsat rapporteres om skoler og uddannelsesinstitutioner, der lukkes ned. Senest på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Magnus Heunicke har fået opgaven som regeringens alarmist for at holde befolkningen på tæerne. Landets statsminister, Mette Frederiksen, udtrykte selv i går stigende bekymring for smitten og varslede derfor flere tiltag.

Faktum er, at sundhedsmyndighederne har epidemien under kontrol. Primært fordi der handles i tide, og fordi den danske befolkning er hurtige til at efterleve restriktionerne.

Det er dybt problematisk, at landets statsminister og sundhedsminister vildleder befolkningen med forkerte oplysninger og giver et forkert billede af den samlede situation.

Da landet blev lukket ned, bad Mette Frederiksen »de svageste om at være de stærkeste«. Det var et fiks ordspil, men det dækkede reelt over, at al fokus og alle ressourcer blev givet til bekæmpelsen af covid-19. Der var en frygt for, at sundhedssystemet ville blive løbet over ende, Der blev oprustet med særlige corona-afdelinger på landets sygehuse. Ekstra mandskab blev indkaldt og uddannet. En særlig reserve på 20.000 pensionerede læger og sygeplejersker meldte sig frivilligt.

Vi ved nu, at sådan gik det ikke. Slet ikke.

Vi har aldrig været i nærheden af et truet sundhedsvæsen, og de fleste afdelinger er nu nedlagt. Der mangler ganske enkelt patienter.

Men der er en særlig grund til, at det er vigtigt, at Mette Frederiksen og landets sundhedsminister nu siger sandheden om den nuværende situation. De svageste skal ikke(!) længere bære de største byrder.

Det er på tide, at fokus ændres fra corona – for den er under kontrol – til de mange svage borgere, der har lidt under kampen mod virus.

De seneste dage har B.T. beskrevet, hvordan de svageste lider og har lidt i månedsvis. Vi har fortalt om Tina Jensen fra Vordingborg, der med sin gigtsygdom næsten ikke kan gå længere. Hun skulle have været opereret i marts, og hun venter stadig. Operationerne i Vestsjælland er aflyst. Vi har fortalt om Line Rønne, der var indlagt på et psykiatrisk bosted, og som med nedlukningen mistede kontakten til sine forældre. Line endte med at tage en overdosis og var tæt på at selvmord. Line er nu indlagt på psykiatrisk hospital. Alle patientforeninger kan fortælle lignende historier. Deres medlemmer, syge mennesker, lider konstant under den nuværende corona-alarm.

Det er faktisk tarveligt, Mette Frederiksen, at du og din regering ikke med det samme ændrer fokus mod de svageste, der måtte være de stærkeste. Det er muligt at hjælpe de mange mennesker, der lige nu lider og har lidt i coronaens skygge. Det bliver de ved med, så længe landets statsminister bliver ved med at udtrykke bekymring om en smitte, der reelt er under kontrol.

Det er på tide, at de svageste igen er de svageste og får hjælp.

Det bør du tale om, Mette Frederiksen.