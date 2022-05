Hvor langt ned i bunken af bagatelliske lovovertrædelser skal politiet gå? Det spørgsmål rejser sig oven på en opsigtsvækkende sag i denne uge, hvor en kvinde blev sigtet for at fodre en hest.

Mandag morgen vågnede Dorthe Brauner Jensen til et ordentligt chok.

Hun blev vækket af et opkald på sin telefon, i den anden ende af røret var en betjent fra Østjyllands Politi, der kunne fortælle hende, at hun er blevet sigtet for at yde hærværk.

Dorthe Brauner Jensen er ikke sigtet for at smadre noget eller spraymale med graffiti, nej, det er en helt anden type hærværk.

Betjenten i røret kunne fortælle hende, at hun er sigtet for at have fodret en hest i Mols Bjerge.

Det særlige ved netop den hest, Dorthe Brauner Jensen havde fodret med et æble, er, at den er en del af Molslaboratoriets rewilding-projekt i Mols Bjerge.

Projektet indebærer, at dyrene ikke bliver fodret, de skal klare sig selv i naturen som i gamle dage, og det er derfor hærværk, hvis man fodrer dem alligevel.

Det hører med til historien, at Dorthe Brauner Jensen er aktivist, og hun er en del af den bevægelse, der har rejst sig i protest mod de forhold, dyrene lever under i Mols Bjerge. De mener, dyrene lider, Molslaboratoriet mener det modsatte.

Den debat kører på sjette år med umindsket styrke, og det bliver den nok ved med. Nu med sigtelser og politiets involvering som endnu et nyt element.

Det er den sidste del, der stikker ud. For skal politiet virkelig involvere sig i, om borgere fodrer dyr, der går frit rundt i et område, der bliver besøgt af hundredtusindvis af mennesker hvert år? Nej. Der må være en bagatelgrænse for, hvad politiet skal bruge sine kræfter og energi på.

Ja, det strider mod loven at fodre dyr derude, men prøv at gå derud en almindelig dag i en påske- eller sommerferie og se, hvor mange der alligevel giver dyrene en gulerod. Skal det også kaste sigtelser af sig? Nej.

Der ligger store tanker bag rewilding-projektet, men faktum er, at dyrene lever i det fri, hvor der også færdes mennesker, og så er det altså utopisk at forestille sig, at dyrenes daglige indtag af græs aldrig bliver suppleret med et æble eller en gulerod i ny og næ.

Politiet har bedre ting at bruge deres tid på end aktivister med æbler.