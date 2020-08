Hvis kuren mod hovedpine var at påføre sig endnu større smerte et andet sted i kroppen, ville de fleste nok betakke sig for behandlingen.

Coronavirus skal naturligvis tages dybt alvorligt på alle niveauer i samfundet, og det er sandelig også tilfældet her i Danmark.

Selv når det gælder corona, er vi dog nødt til at veje de forskellige foranstaltninger, vi indfører for at hindre udbredelsen af smitte, op mod de konsekvenser, der uvægerligt følger med.

I disse dage rapporterer Statens Serum Institut om et stigende antal smittede, men mange overser, at der også testes langt flere end tidligere. Andelen af smittede i forhold til antallet af testede stiger ikke for Danmark som helhed, selv om der er områder, hvor der er særligt høje forekomster – som det eksempelvis har været tilfældet med det somaliske miljø i Aarhus og på et slagteri i Ringsted.

Hver gang, vi indfører nye restriktioner, følger der en regning med.

Når nattelivet holdes lukket, er der virksomheder, der mister indtægter, og mennesker, der mister deres arbejde.

Det samme gør sig gældende, når turister absolut skal booke et vist antal overnatninger, hvis de ønsker at besøge hovedstaden.

Ovenstående eksempler drejer sig i første omgang 'bare' om penge, men med faldende indtjening i virksomhederne følger stigende arbejdsløshed med økonomiske problemer i de ramte familier til følge.

Sundhedsmæssigt venter der også regninger.

På verdensplan estimerer en undersøgelse offentliggjort i The Lancet, at corona i et worst case-scenarie kan resultere i 1,2 millioner dødsfald for børn under fem år og op imod 57.000 dødsfald for mødre alene inden for det næste halve år – ikke på grund af smitte med virus, men som afledte effekter af nedgang i sundhedsrutiner og -undersøgelser.

Herhjemme har Kræftens Bekæmpelse allerede udtrykt deres bekymring over, at coronakrisen har fået færre kvinder til at møde op til screening for livmoderhalskræft.

I Danmark dør hvert år flere end 15.000 mennesker af kræftsygdomme, og det tal vil stige, hvis mange skipper undersøgelser af frygt for smitte med corona.

Når det gælder nedlukning af skoler – som vi oplevede det i foråret – er der også voldsomme konsekvenser.

Især børn i udsatte familier lider, når skoler er lukket ned. De udsættes simpelthen for mere vold, forældrene stifter mere gæld, og familierne kan blive negativt påvirket i mange år frem.

Børn og unge kommer med andre ord let til at betale en meget høj pris for den slags nedlukning.

Det er ikke let at veje de forskellige konsekvenser op mod risikoen for voldsom spredning af smitte, men vi er nødt til at forsøge.

Ellers risikerer vi, at den samlede regning for corona – såcel økonomisk som menneskeligt – kun kan dækkes af et et kviklån med den slags ågerrenter, vi skal kæmpe med i alt for mange år.