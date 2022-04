Engang for ikke så mange år siden var statsminister Mette Frederiksen »rød«, før hun var »grøn«.

Det har ændret sig, og nu er hendes regering nærmest lige så grøn, som den er rød.

»Jeg og regeringen har ikke længere et »men« i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk,« skrev Mette Frederiksen i en kronik i Politiken under overskriften: »Jeg har skiftet mening. Det grønne er ikke længere sekundært.«

En klar melding i tråd med tidens strømninger.

Det »men«, som Mette Frederiksen hentydede til, har hun tidligere forklaret med en bekymring for, at for ambitiøse klimamål kunne resultere i andre problemer i samfundet: »Ville vi kunne sætte gang i den grønne omstilling uden galoperende ulighed? Stor stigning i arbejdsløsheden. Endnu større konflikter mellem provins og hovedstad. Eller mellem de unge og deres bedsteforældre. Eller endnu værre«.

Set fra statsministerens stol legitime bekymringer, som hun dog i mellemtiden er kommet overens med i vægtskålen over for den grønne politik.

B.T. kan dog beskrive, hvordan der stadigvæk gemmer sig et »men« i regeringens grønne ståsted: »Men ikke for os selv«, kunne man kalde det.

Vores politiske redaktion har gennemgået og undersøgt flere ministres ture til Jylland.

Her viser det sig, at otte ministre – en af dem er Mette Frederiksen selv – siden efteråret 2020 i 26 tilfælde er fløjet til Aalborg eller Aarhus fra København, mens ministerbilen samtidig er kørt samme strækning med tomt bagsæde til Jylland.

I nogle tilfælde ovenikøbet for at køre med lige så tomt bagsæde tilbage igen.

Det er ikke første gang, vanen med »dobbeltrejser« med fly og ministerbil beskrives og fører til kritik.

Berlingske beskrev samme opførsel for et par år siden, men selvom der også dengang var kritiske røster, fortsatte den praksis, som må siges at være alt andet end miljøvenlig.

Den nuværende regering er næppe værre end tidligere. Det har længe været ministerchaufførers lod at køre ensomme gennem landet, mens ministeren er fløjet.

I nogle tilfælde giver det muligvis også god mening, hvis et stramt program og flere ærinder kræver det, men der er også eksempler på, at ministerbilen alene har været anvendt til at fragte ministeren fra lufthavnen ind til byen.

Selvom den nuværende regering ikke skulle være værre end tidligere til at benytte den omtalte praksis, klinger det hult, når man fjerner alle forbehold for den grønne omfavnelse. Når man ændrer politikken, må handlingerne følge med.

Ellers minder regeringens ministre om Alternativets René Gade, da han i 2018 over for Radio 24/7 skulle forklare, hvorfor han var fløjet til Folkemødet på Bornholm, når partiet slog sig så hårdt op på grøn omstilling og begrænset brug af fly: »Der kunne jeg også godt tage toget, men det gider jeg ikke,« lød det dengang fra Gade.