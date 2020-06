»Inger Støjberg« råber kvinden ophidset fra blokvognen foran Christiansborg.

»Lock her up,« råber folkemængden henført tilbage.

Igen og igen og igen runger råbet op mod det danske parlament: »Lock her up.«

Senere skifter kvinden, der råber højt i mikrofonen, fokus mod Pernille Vermund, og til slut er det Matias Tesfaye, der skal låses inde.

Sceneriet står på i næsten to minutter, og flokken, der er anslået til at være på cirka 2.000 demonstranter, brøler lystigt med.

Det er den danske afdeling af Black Lives Matter, der er arrangør af demonstrationen, hvor danskere gik i fælles protest mod forholdene i USA og drabet på George Floyd i særdeleshed.

Der er god grund til at protestere over de krigsscener, man dagligt kan følge på alverdens sociale medier. Der er i den grad grund til at protestere over den politibrutalitet, som drabet på den sorte amerikaner er udtryk for. Alle har med væmmelse med egne øjne set, hvordan politimanden i otte minutter presser sit knæ mod Floyd Georges hals, til livet rinder ud.

Men hvordan ender en dansk demonstration mod drabet på George Floyd med, at danske demonstranter råber præsident Donald Trumps sædvanlige kampråd mod Hillary Clinton? Hvordan ender danske demonstranter, der allerhelst vil give Trump fingeren, med at råbe trusler mod Støjberg, Vermund OG Tesfaye?

Der findes sandsynligvis ikke andet svar end, at den sidste idiot endnu ikke er født.

Det er så himmelråbende idiotisk, at alle - undtagen de mange deltagere i demonstrationen, åbenbart - kan indse, at der ikke er nogen sammenhæng. Black Lives Matter i Danmark førte simpelthen demonstrationen i en vanvittig retning, og deltagerne gik villigt med.

Matias Tesfaye svarede demonstranterne dagen efter, at hvis han endelig skulle låses inde med de to kvinder, ville han gerne have en ekstra med, så der var plads til en god gang firemandswhist.

Det er naturligvis overskudsagtigt at håndtere demonstrationens kampråd med en god portion humor, men for Inger Støjberg har trusler en mere kontant og konkret betydning. Hun lever nu på femte år med fast beskyttelse fra PET. Man kan være uenig med Inger Støjbergs politik og hendes nuværende rolle i Instrukskommissionen, men det skal aldrig munde ud i trusler.

»Lock her up« er en trussel og bør ikke kunne høres i en dansk demonstration.

Talskvinden for Black Lives Matter mener, at »lock her up« bare er et slogan, og vil ikke undskylde. Det er ikke herfra, at man skal forvente et gran af forrnuft, men de mange deltagere ved mandagens demonstration må godt tænke sig om, næste gang de har lyst til at protestere mod USA.

Ønsker de at være med i et smædekor vendt mod danske politikere? Ønsker de at hente det raseri, der præger USA, til Danmark? Ønsker de at skabe den samme splittelse, som lige nu hærger USA?

Vi er der slet ikke endnu, men enhver deltager i en dansk demonstration har et et valg og et ansvar.

Lad være med at opføre jer idiotisk i en god sags tjeneste.