Den danske befolkning kan med vantro blot se på den genåbning, der lige nu sejler afsted.

Den grove version er, at vi bliver holdt for nar.

Den mere milde version er, at de seneste dages oplysninger - som statsministeren og sundhedsmyndighederne har drysset ud siden aftalen om fase to blev indgået - fuldstændig ændrer grundlaget for den aftale, der lige nu lukker museer, biografer, højskoler, gymnasieelever og en række selvstændige virksomheder.

Vi må forlange, at alle oplysninger kommer frem, INDEN de store beslutninger, der berører almindelige mennesker, tages.

Søndag blev afstandskravet pludselig ændret fra to til en meter - den afstand, som vort succesfulde naboland Norge hele tiden har opretholdt, og som det vil være forholdsvis enkelt at efterleve.

Smittetrykket faldt endnu en gang mandag. Denne gang fra 0,9 til 0,7, og dermed er epidemien langsomt ved at dø ud.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut leverede 6. maj et notat til landets partiledere forud for forhandlingerne på Marienborg. Her vurderede han risikoen for en anden bølge af corona som 'betydelig'. Den faglige direktør for SSI vurderede altså, at der var en 'betydelig risiko' for en anden bølge senere i år. Det var blandt andet på dette grundlag, at landets partiledere mødtes og forhandlede de to aftaler for en langsom genåbning.

På tirsdagens pressemøde, blot seks dage senere, vurderede Kåre Mølbak, at det er 'højst usandsynligt', at der overhovedet kommer en anden bølge i Danmark.

På blot en uge er vi altså gået fra at genåbne Danmark over to omgange og med et forsamlingsforbud på 10 til næsten ingen smitte at have i landet og en frygtet anden bølge, der sandsynligvis slet ikke kommer.

Det ændrer radikalt på vilkårene for den aftale, der blev indgået torsdag aften mellem alle landets partier. Som vi skrev på denne plads efter aftalen, kunne politikerne blot vælge fra den buffet, som sundhedsmyndighederne og Kåre Mølbak havde stillet frem. Det var på baggrund af deres beregninger, at partilederne eksempelvis valgte at åbne for de store klasser, men lade eleverne i gymnasiet blive hjemme.

Det var, at derfor storcentre - men ikke museer - kunne åbne, og sådan kunne man blive ved med at opremse ulogiske beslutninger. Men partilederne tog hensyn til, at smittetrykket ikke ville stige for voldsomt. Det er nu faldet. De tog hensyn til, at anden bølge ikke ville ramme for hårdt, så det danske sundhedssystem ville blive overbelastet. Den bølge er nu 'højst usandsynlig'.

De danske partiledere må undre sig over, at oplysningerne ikke kom til dem i tide. Igen, fristes man til at sige, for tidligere i coronaforløbet kom oplysningerne så sent, at forhandlerne ikke kunne nå at læse notaterne. Den data, alle modeller hviler på, blev ikke lagt åbent frem, så andre eksperter eller partiledere reelt kunne orientere sig.

Hver gang er proceduren blevet ændret. Alligevel fortsætter Mette Frederiksen med at spille kispus med de andre partiledere, så de i dag må føle sig en anelse til grin over at være en del af en skueproces, hvor de ikke har reel indsigt eller indflydelse.

Samtlige partiledere burde forlange en genforhandling eller helt afstå fra at deltage. Det foregår alligevel på en måde, hvor de hele tiden kommer til kort. De er nu medansvarlige for en åbning, der menneskeligt og økonomisk koster i det danske samfund. Mette Frederiksen er dog hele tiden flere træk foran og kan styre forhandlingerne med 'de syv små dværge', så de optræder som... ja, 'de syv små dværge'.

Det er et ubehageligt sted at være parkeret, for billedet fra Marienborg, hvor alle partiledere optrådte som statister, vil brænde sig fast.

Mette Frederiksen er ubetinget den mest populære minister, og der skal mere end 'syv små dværge' til at ændre på det. Men de kan begynde at opføre sig på en anden måde. Det vil ikke være uansvarligt at melde fra.

Lige nu er de mest til grin, og dermed er vi alle til grin.