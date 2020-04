Coronalivet har givet os en række regler, der for en stund styrer vores liv på en anden måde, end vi er vant til.

Nu er der særlige regler i butikker, i skoler og i vores generelle omgang med hinanden. Målet er at hindre udbredelsen af virus, og det ser ud til at gå ret så glimrende med dét.

I bytte for en tilsyneladende kontrol over smitten - vi har ikke været i nærheden af at nå intensivafdelingernes kapacitet eller det maksimale antal af respiratorer - har vi midlertidigt afgivet store frihedsrettigheder.

Børn har delvist afgivet retten til skolegang, mange erhvervsdrivende har afgivet retten til at drive deres virksomheder, og vi har alle afgivet retten til at opholde os, hvor vi vil, og forsamle os, som det passer os.

Der er nye regler, retningslinjer og påbud - og de skal jo overholdes. Det gør vi så, mens vi undervejs husker at diskutere rimeligheden i bøden til moderen med to børn, der mod reglerne leger på en legeplads, og om det er gyldigt eller ulovligt ophold at binde snørebånd på en løbetur gennem en zone, man gerne må passere, men hvor politiet har forbudt, at man tager ophold.

Ikke alle regler er helt klare, så der er masser af gråzoner, tvivl og ubesvarede spørgsmål.

Det gælder også i forbindelse med ‘genåbningen’. Det har næppe været krystalklart for alle, hvorfor storcentre og overdækkede arkader ikke måtte holde åben, mens store byggemarkeder og havecentre gerne måtte.

Tilbage i marts valgte Ikea frivilligt at lukke sine varehuse i Danmark ned, selv om man ikke var pålagt et egentligt påbud herom.

Nu har møbelgiganten så valgt at slå dørene op igen - på forsvarlig vis med en række nye foranstaltninger inspireret af forholdene i supermarkederne. Nu har man afstandsmarkører i gulvet, plastikskjold ved betalingssteder og håndsprit alle steder.

Alligevel må Ikea lide den tort at blive udskammet af selveste landets erhvervsminister for igen at modtage kunder og dermed gøre samfundsøkonomien (og alle os, der desperat mangler et mørklægningsgardin!) en kæmpe tjeneste.

Flere center-butikker har nu fundet ud af, at hvis de lukker kunder ind af bagdøren, så er de ikke længere en del af en overdækket arkade, men bare en butik med en indgang, kan de godt holde åbent. Nød lærer nøgen kvinde at spinde, siger man, og man må desværre konstatere, at nøden er til at få øje på i butiksdanmark. Derfor bør færdigheder udi spinderi - inden for de gældende regler - hilses velkommen.

Ministeren burde hylde de butikker, der finder ansvarlige løsninger - inden for de gældende regler - i stedet for at skælde dem ud.

Desværre ligner det en regulær tendens i regeringen at gøre det modsatte.

Overalt i landet sidder skolernes 6.-9.-klasseselever og knokler hver for sig derhjemme, fordi de ikke må møde i klasselokalet.

Det er ved at være længe siden, at de har oplevet sammenholdet i klassen, og ofte er det sporadisk, hvad de har haft af social kontakt med deres skolekammerater.

Flere steder har lærere derfor taget initiativ til at samle eleverne i mindre grupper for under forsvarlige forhold med afstand og under åben himmel at give dem et socialt afbræk fra ‘hjemmeskolens’ solitære trummerum.

Som en anden inspektør fra 'Det forsømte forår' farer imidlertid Pernille Rosenkrantz-Theil, landets børne- og undervisningsminister, frem for at slå hårdt ned på urostiftere. Selv om alle reglerne om antal og afstand overholdes, falder hammeren. Logikken glimrer ved sit totale fravær: 10 elever må gerne mødes i en park klokken 16 - en lærer og ni elever må ikke mødes på samme måde kl 11.

Ministeren burde hylde de lærere, der finder ansvarlige løsninger - inden for de gældende regler - i stedet for at skælde dem ud.