Man skulle tro, at danske politikere og især de borgerlige havde lært lektien. Ufravigelige og

ubøjelige krav fra toppen af et træ er ikke vejen til indflydelse og respekt.

Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, satte nyere dansk rekord i ultimative krav, da

han i efteråret af 2017 trak finanslovsforhandlingerne ud til december med et krav om

“historiske skattelettelser”. Som bekendt måtte han kravle den ydmygende vej ned ad

træstammen, sige undskyld et utal af gange på et historisk pressemøde og erkende: Med

ultimative krav, kom der ikke skred i forhandlingerne og regeringen ville være færdig.

Anders Samuelsen har betalt dyre lektiepenge. Få politikere er som han siden blevet hånet,

spottet og latterliggjort på de sociale medier og han fik et ordentligt hak i troværdigheden,

som partiets meningsmålinger stadig lider under. Samuelsen er lidt af en “come back kid” i

dansk politik, så han er ikke ude.

Hukommelsen i dansk politik er kort, siger man. Alligevel er det forbløffende, at flere

politikere allerede har glemt den lektie: Ultimativ kan danske vælgere ikke lide, det øger

politikerleden og det fremmer ikke egen politik.

Pernille Vermund, fra Nye Borgerlige, siger til B.T., at partiet har tre ultimative krav til en

kommende borgerlig regering. Tre krav, der vil være helt umulige for enhver borgerlig

regeringsleder at nikke til. Alle ultimative krav er på udlændingeområdet og flere af dem på

kant med de internationale konventioner.

Nu er der lang tid til valget (måske). Pernille Vermunds holdninger kunne være ligegyldige,

hvis ikke det var fordi, at den nuværende borgerlige regering har en reel chance for at vinde

det kommende valg og fortsætte. En måling fra YouGov for B.T. viser, at der i juli er flertal til

de borgerlige og her er Nye Borgerliges stemmer helt afgørende for, at Lars Løkke kan

fortsætte med en ny regering, hvor Dansk Folkeparti nu deltager. Også fra den kant er der

ultimative krav til en borgerlig regering. Kristian Thulesen Dahl beskrev søndag - også i B.T.

- at DF kun deltager, hvis Liberal Alliance og Anders Samuelsen er ude. Et synspunkt, som

Søren Espersen supplerede med: “Det dur slet ikke”. Dansk Folkeparti kommer i øvrigt heller

ikke til, at gå på kompromis med deres EU-kritiske politik, lovede han.

Ultimative krav er latterlige og det ved politikerne godt. Alligevel bliver de fremført for at

positionere sig tydeligt. Men chancen, for at den borgerlige regering kan fortsætte,

forsvinder, hvis alle bliver ved at hænge i trætoppen med ufravigelig krav. Kom ned inden

det er for sent. Spørg bare Anders. midy