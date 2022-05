Den 31. august 1916 sendte Berlingske, der allerede udgav Berlingske Tidende og Weekendavisen, et nyt eftermiddagsblad på gaden for første gang.

Den nye avis blev kaldt B.T. og skulle appellere til den yngre del af befolkningen i en mildt sagt omskiftelig tid.

Den unge danske journalist Henry Hellsen, det var sådan set også ham, der havde fået ideen til B.T., blev chefredaktør, og med en ny stab af journalister skabte han en øjeblikkelig succes.

Men allerede året efter forlod han redaktørrollen og rejste ud i den (virkelige) verden, hvor hans reportager fra fronten i dag bliver beskrevet som legendariske - ligesom ham selv.

Henry Hellsen må have tænkt, at det var det allermest spændende journalistiske projekt, han kastede sig selv og resten af de dygtige journalister ud i den sensommer.

Og uden sammenligning i øvrigt for jeg er en Holbøll og ikke en Hellsen, så er det også sådan, jeg har det!

For mandag var min første dag i det, som JEG synes, er det mest spændende journalistiske og digitale projekt i Danmark anno 2022.

For der er unægteligt sket meget med B.T siden dengang i 1916 og gudskelov for det.

B.T. har formået at forny sig og samtidig bære historien med sig.

Det sidste er som bekendt vigtigt for at kunne skabe en fremtid - og kan absolut ikke tages for givet i en tid, hvor de fleste jo sådan set ‘bare’ kan være deres eget medie.

Derfor er jeg både glad og stolt over at skulle stå i spidsen for et B.T., der allerede på få år er vækstet helt enormt og nu er det mest læste medie digitalt. Samtidig med at være helt vildt dygtige til at oplyse og underholde danskerne både på print, med live-blogs, analyser, artikler, video og på lyd.

Og så er det ligesom dengang i 1916 med en stab af journalister, der er begejstrede og vidende, som er rastløse og nysgerrige på fremtiden og brænder for journalistikken.

Og så er vi tilbage til de omskiftelige tider; for det er lige præcis der, vi igen står. I en tid med krig, pandemi og total uforudsigelighed.

Præcis hvad fremtiden bringer, spår jeg ikke om, men jeg garanterer, at B.T. fortsat vil være med dig - og at jeg ikke render af posten for at kæmpe ved fronten.