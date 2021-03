Der slås i øjeblikket hårdt ned på en række demonstranter og deres sympatisører mod regeringens coronapolitik.

Fredag blev en kvinde dømt to års fængsel for blandt andet at opfordre til at 'brænde byen af'. Oprindeligt fik hun et års fængsel, men med den særlige coronalov – 81d – der giver mulighed for at fordoble straffen, endte hun med to år.

Tirsdag fik en 23-årig mand fordoblet dele af sin straf for at kaste sten efter politiet og opfordre andre til vold. Han fik et år og tre måneder.

De to demonstranter har opført sig usympatisk og uantageligt. Opfordring til vold og stenkast mod politiet skal klart straffes. Begge demonstranter var deltagere i Men In Black-marcherne, der især 7. januar udviklede sig til slagsmål med politiet, hvor 16 betjente kom til skade.

Det er logisk, at der slås hårdt ned på de tilfælde, der kan dokumenteres. Demonstrationer skal ikke være voldelige, og politiet skal kunne udføre deres arbejde uden at risikere liv og lemmer.

Ved samme demonstration blev en dukke af statsminister Mette Frederiksen brændt af. Dukken bar et skilt med teksten: 'Hun må og skal aflives'.

Det er stærkt forkasteligt, at demonstranterne på denne måde indirekte truer landets statsminister. Det hører ikke hjemme ved lovligt anmeldte demonstrationer at gøre dem til et voldsforherligende cirkus. Dukken og parolerne var med til at opildne deltagerne i demonstrationen, der da også løb totalt af sporet.

Foreløbig har politi og anklagemyndighed valgt at slå ned på deltagerne med den absolut største hammer. Lige nu sidder tre mænd varetægtsfængslet på sjette uge. Der venter dem en tiltale efter straffelovens paragraf 113, som tages i anvendelse ved højforræderi, og som kan give op til 16 års fængsel.

Deres handlinger skal naturligvis straffes, men det er vanskeligt at vurdere, om deres afbrænding er et angreb på Folketingets eller regeringens sikkerhed, som det er formuleret i paragraffen. Man må spørge sig selv, om den anklage er proportional?

Kæden hoppede derimod helt af, da politiet søndag mødte op på en 29-årig kvindelig lærerstuderendes bopæl. Hun står bag en Facebook-gruppe, der støtter de tre mænd og er imod anvendelsen af den skarpe paragraf. Hun delte et billede af den brændende dukke på sin egen profil, og søndag konfiskerede politiet hendes computer og mobiltelefon og anholdte hende.

Hun risikerer nu at blive straffet efter en paragraf, der kan give op til otte års fængsel. Med den særlige coronaparagraf oveni kan hun nu se frem til en fordobling af straffen og dermed 16 år, som vi normalt reserverer til de mest bestialske mord.

Det er spørgsmålet, om ikke hendes Facebook-opslag er inden for ytringsfrihedens rammer. Truede hun reelt landets statsminister, eller er det lovligt at dele billeder fra en demonstration? Det skal retten nu tage stilling til.

Men det er afgørende, at coronatillægsstraffen ikke benyttes i flæng. Den blev oprindeligt vedtaget, da tyverier af håndsprit tilbage i 2020 var omfattende, og der var behov for at vise handlekraft. Men det er i dag vigtigt at skille tingene ad. Er det ulovligt at dele billeder af en brændende dukke, der forestiller landets statsminister, skal det straffes. Men der skal ikke automatisk følge en tillægsstraf med, fordi demonstranterne var kritiske mod regeringens coronapolitik.

Vi er i forvejen ved at polarisere synspunkterne her i landet. Der er langt fra parolerne om samfundssind og fællesskab i 2020 til det nedlukkede Danmark i 2021. Der er mange, der føler sig sat udenfor, og som oplever restriktionerne som et overgreb.

Det er i krisetider, at et demokrati og en retsstat skal stå sin prøve. Der er slet ikke behov for at fordoble straffene, fordi de er begået i en coronatid.

Nok er afbrændingen af dukken og slagordene 'hun må og skal aflives' helt uantagelige, men det er ikke et direkte angreb på Folketingets sikkerhed.