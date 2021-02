Bøder eller ligefrem fængsel. Det kan blive virkeligheden for rejsende, der undlader at lade sig teste og isolere efter ophold i udlandet.

Det ventes et flertal i Folketinget at vedtage – en lov, der skal gælde, frem til en ny epidemilov med lignende bestemmelser er på plads.

Det er væsentligt at få styr på situationen med rejsende, for der har været mange eksempler på, at folk er ankommet fra destinationer med udbredt eller særlig farlig corona uden nogen som helst form for tjek. Men det er nok alligevel værd at diskutere, om straffen står mål med forseelsen, hvis man sender folk i fængsel i op til et halvt år for en overtrædelse.

Hidtil har man forladt sig på frivillighed og tillid i forhold til rejsendes sunde fornuft – men det skal altså være slut nu.

Gennem coronaåret har vi set flere eksempler, hvor politiet har grebet resolut ind over for borgere, der har forbrudt sig mod de restriktioner, der i parentes bemærket i perioder ændrer sig med en hast, så det kan være vanskeligt at holde sig opdateret.

I april sidste år fik 12 mænd, der trænede karate på en græsplæne, hver en bøde på 2.500 kroner for at overtræde det forbud mod at mødes flere end ti personer, der gjaldt på det pågældende tidspunkt. Selvom de trænede udendørs og med pæn afstand, klappede fælden.

For nylig fik seks drenge mellem 15 og 16 år i Fensmark hver en bøde for at have spillet fodbold med tre andre drenge, der dog var for unge til at modtage en bon. Det nuværende forsamlingsforbud på fem var overtrådt.

Der har været flere tilfælde som disse. Formelt set er loven overtrådt, og bøderne er derfor i orden, men for de enkelte er det til at forstå, hvis retsfølelsen er udfordret i situationen.

Fredag udkom en gruppe eksperter med en rapport om myndighedernes håndtering af pandemiens første fase med nedlukning, ny lovgivning og alle de strabadser, covid-19 har beriget os med.

Et af de interessante emner i den omkring 600 sider lange rapport er forholdet til vores retssikkerhed.

I forbindelse med den nye epidemilov, der blev hastet på plads i foråret, lyder det i rapporten:

»Med lovens karakter af en rammelov med brede bemyndigelser til ministeren har borgerne kun i meget ringe omfang mulighed for at forudse og indrette sig på de foranstaltninger, som man administrativt måtte beslutte sig for at sætte i værk. Dermed rører forslaget ved helt grundlæggende principper om retssikkerhed og retsbeskyttelse over for offentlige myndigheder.«

»Det er udredningsgruppens vurdering, at epidemiloven og de ændringer, der foretages den 17. marts 2020, kun i meget begrænset omfang indeholder retssikkerhedsgarantier, sammenlignet med hvad der er almindeligt,« lyder det videre. Rapporten kritiserer desuden, at der ikke er »fastsat regler om en nem klageadgang, hvilket er en væsentlig retsgaranti til sikring af, at borgerne får den ret, der tilkommer dem.«

Pandemien kræver politisk handling – og masser af den. Det står lysende klart for alle.

Men det er en balance at sikre myndighederne plads til at handle og samtidig tage hensyn til vores rettigheder og frihed.

Corona er en alvorlig udfordring, men i vores iver for at straffe corona-syndere må vi ikke glemme vores alle sammens retsfølelse og retssikkerhed.