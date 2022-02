Det er sjældent erhvervslivet beder om mere regulering, men det er netop det, Coop har bedt politikerne om. De vil have Folketinget til at forbyde salg af alle typer alkohol til unge under 18 år, stik imod deres egne økonomiske interesser.

Men det burde ikke være en dagligvaregigant, der skulle gå forrest i kampen for at ændre alkoholkulturen blandt vores unge mennesker. Det er tankevækkende, at forslaget kommer fra en af landets største dagligvarevirksomheder og ikke fra regeringen.

Problemet med unges druk er iøjnefaldende. Danske unge ligger helt i top i Europa, når det gælder om at indtage alkohol, og vores unge mennesker er også dem, der begynder at drikke tidligst. Hver måned dør ét ungt menneske i Danmark på grund af alkohol, skriver Politiken.

De unges drukvaner er langtfra et nyt fænomen, og politikerne har i mange år talt om problemet uden for alvor at grave dybt i skuffen med værktøjer, der skal få de unge til at drikke senere og mindre.

Nu er det i stedet Coop, der som den voksne i lokalet skærer igennem. Unge under 18 år skal ikke kunne købe alkohol i dagligvarebutikker i Danmark. Det forslag kan man have mange holdninger til, men det er sigende for indsatsen mod unges alkoholkultur, at det er Coop og ikke regeringen, der kommer med et konkret udspil.

Regeringen har ellers gjort det klart, at de vil gøre op med kulturen, men det står hen i det uvisse, hvad de mener, der skal gøres. Gode intentioner ændrer intet, kære sundhedsminister.

En hurtig søgning på Google viser, at Enhedslisten i oktober 2020 bad regeringen om at komme ud af busken i forhold til netop dette emne. Men intet er der sket. Fredag i denne uge har sundhedsminister Magnus Heunicke indkaldt til stormøde, hvor unges drukkultur skal diskuteres mellem politikere og interesseorganisationer.

Men kære sundhedsminister Heunicke, nu må du komme ind i kampen. Folketingets partier er rygende uenige om, hvad der skal gøres, men det er ikke en undskyldning for ikke at fremlægge jeres bud. Regeringen har serveretten, og alt går i stå, når I ikke sætter bolden i spil.