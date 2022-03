Borgmester, hvor bliver du af? Det spørgsmål må mange borgere stille sig selv i den aktuelle debat om udvidelse af Aarhus Havn. En udvidelse, der kan forandre Aarhus fundamentalt for evigt.

Debatten om udvidelsen af Aarhus Havn er i denne uge steget i styrke. To af de største elefanter på den aarhusianske erhvervssavanne har gjort deres holdning klar: Nej tak til en havn, der blokerer for udsigten fra Marselis til Mols.

De er slet og ret bange for, at en udvidelse af havnen vil gøre det sværere for dem at tiltrække medarbejdere til Aarhus, da de mener, at den uspolerede udsigt er så essentiel en del af brandet Aarhus.

Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Schouby, kalder deres argumenter for vrøvl, og Aarhus Havns direktør mener, at Arla og Salling Groups topdirektører er uoplyste.

Men en person mangler i debatten. Én mand, der sidder for bordenden i både byråd og Aarhus Havns bestyrelse, borgmester Jacob Bundsgaard. Der er ellers nok at spørge ham om.

Hvad mener han som borgmester om den massive folkelige modstand af projektet? Hvad er vigtigst: naturen eller vækst og arbejdspladser? Hvad med din egen habilitet? Kan du både være formand for Aarhus Havn og sidde for bordenden i byrådet, når der skal træffes beslutninger om havnen?

Men svarene udebliver. For Jacob Bundsgaard er som så ofte før tavs. Han kan gemme sig bag sine rådmand, som har ressort-ansvar. I det her tilfælde er det Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø, der formelt har ansvaret, og det er ham, der skal stå på mål for kritikken.

Men udvidelsen af Aarhus Havn er så varm en kartoffel og kan få så afgørende betydning for Aarhus som by og kommune, at borgere og erhvervsliv i Aarhus fortjener at vide, hvad borgmesteren tænker om projektet.

Interessen for projektet er massiv. Høringsfristen udløber fredag i næste uge, og der ligger allerede mange hundrede svar fra borgere, erhvervsliv og andre interessenter, som skal gennemgås, før sagen bliver behandlet i byrådet.

Uanset om Jacob Bundsgaard tager sagen på sig eller ej, vil den klæbe til ham som byens kaptajn. Det vil klæde dig at træde op på broen og vise, hvilken retning du mener, denne betændte sag skal gå, Bundsgaard.

Det andet ligner et forsøg på at skjule sig fra en ophedet diskussion, som kan koste vælgere, hvis man stiller sig på den forkerte side af folkestemningen.