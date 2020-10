Der er nøjagtig en uge til valget i USA – kaldet det vigtigste i generationer.

Der er noget om snakken denne gang, for kampen mellem Donald Trump og Joe Biden er et valg mellem to meget forskellige mænd og to meget forskellige måder at anskue verden på.

For Donald Trump er alt, hvad der gavner USA, det rigtige. Make America Great Again.

For Joe Biden er internationale aftaler, der gavner flere lande, vigtigst. Det er tilbage til den gamle verden, som vi kendte den før Trump.

Donald Trump er kontroversiel og konfliktsøgende. Konstant rå og provokerende på sin Twitter-profil.

Joe Biden er kompromissøgende og en del af det politiske establishment. Altid venlig og nærmest kedelig i sin fremtræden.

Det er nærliggende, at vi i Danmark håber, at Joe Biden vinder præsidentvalget. Han er også favorit og fører stort, men det er alligevel for tidligt at fejre sejren.

Donald Trump bliver bedømt på sin vilde og usympatiske optræden. Der er ingen nedre grænser for mandens opførsel, for han bruger sine tilsvininger og personlige kampagner, når han skal flytte debatten væk fra sig selv. Og det virker hver gang.

Donald Trump taber sandsynligvis, men det bliver udelukkende på grund af hans fatale og nærmest manglende håndtering af coronakrisen i USA. Hans resultater i øvrigt er ikke kun dårlige, skønt vi sjældent hylder dem i Danmark. Trump satte gang i økonomien i USA. Han øgede beskæftigelsen og løftede dermed livskvaliteten for mange fattige amerikanske familier, der ofte er afhængige af både to og tre job.

Trump satte hælene i over for Kina, der gang på gang så stort på de aftaler, som de selv havde indgået. Det var nødvendigt, at et land som USA tog det opgør. Trump satte hælene i over for Nato-landene, der slet ikke levede op til de løfter, de selv havde indgået. Mange rige lande – herunder Danmark – forventede, at USA skulle bære de største byrder i samarbejdet. Det er blevet ændret.

Når Danmark skal håbe på, at Joe Biden vinder, er det, fordi det er mere sikkert, at fornuften og den forudsigelige måde at drive politik på vender tilbage. Det giver mulighed for, at internationale aftaler igen kan blive omdrejningspunktet for at løse de fælles problemer, der venter os alle.

Klimaet skal løses – via fælles aftaler. Økonomien skal løftes – via fælles handelsaftaler. Pandemien skal bekæmpes og forebygges via fælles kontrol og udvikling af medicin.

Når Donald Trump stadig har en chance for at vinde, er det, fordi den anden kandidat, Joe Biden, ikke er verdens mest oplagte præsident. I en alder af 78 år udstråler han ikke ligefrem energi og nye ideer. 'Sleepy Joe' kalder Trump ham, og Joe Biden virker præget af sin alder og uden den store begejstring. Bidens bedste våben er, at han ikke er Trump. Han har et valgprogram, men han taler sjældent om det. Det er nok, at han er imod Trump.

Den amerikanske befolkning er splittet som aldrig før. De er uenige om alt og kan stort set ikke tale sammen. Den politiske dialog, som vi kender det herhjemme, eksisterer ikke. Læg dertil, at amerikanerne er bevæbnet til tænderne med hel- og halvautomatiske våben, og man har en eksplosiv cocktail.

De to kandidater – Trump og Biden – har ikke gjort meget for at destabilisere den mulige konflikt efter valget. Trump nægter konsekvent at fordømme hvide nazister, og Biden gør ikke noget forsøg på at stoppe Antifa, der er den venstreorienterede guerilla. Hvis valget bliver tæt, og hvis valget afslører svindel, vil verdens største økonomi og militærmagt være i fare for en reel borgerkrig.

Blandt andet derfor er valget vigtigt – ikke kun for amerikanere – også for danskere.

B.T. dækker valget tæt, og vi er til stede både i Washington, Los Angeles og i midtvesten, hvor valget ventes at blive afgjort. De næste uger kan du følge vores reportere, men allerede nu kan du gå på bt.dk for at teste, om du mest enig med Trump eller Biden. Få de seneste prognoser og en række stærke historier om amerikanerne og det historiske valg.

Om en uge ved vi, hvor USA går hen – og dermed resten af verden.

Det er vigtigere end nogensinde.