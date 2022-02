Benny Engelbrecht, der i skrivende stund er Transportminister, selvom Enhedslisten har meddelt, at de har trukket deres støtte til ham, har gennem en længere periode haft et anstrengt forhold til B.T.

Det skyldes, at vi har stillet spørgsmål til økonomien i det store projekt i Københavns Havn, Lynetteholmen.

I en halv spin-sandhed med skrue gjorde ministeren gentagne gange gældende, at ministeriet ‘helt ekstraordinært’ havde måttet udarbejde en såkaldt gendrivelse af B.T.s artikler, mens en aktindsigt siden viste, at den såmænd var bestilt af ham selv.

Da vores udsendte journalist i forbindelse med et pressearrangement for ‘første spadestik’ ville stille Benny Engelbrecht spørgsmål til det store anlægsprojekt, udspillede sig en bizar seance.

Engelbrecht ville simpelthen have journalisten til at bekende sig til ministerens egen udlægning og præmis, hvis interviewet skulle fortsætte. Derpå udvandrede han.

Rene bøllemetoder.

Det er ikke en strid, vi på B.T. har ønsket, for det mest ærgerlige er, at vi ikke på vegne af vores læsere har kunnet få svar på vores spørgsmål.

Det er velkendt, at der kan komme kurer på tråden mellem pressen og politikere, fordi der ofte er forskellige syn på, hvordan en sag skal udlægges for befolkningen. Det er således ikke umuligt, at Benny Engelbrecht ser B.T. som bøllen.

Nu har en anden bøllestreg kostet Engelbrecht dyrt. Enhedslisten har meddelt, at de har mistet tilliden til ham.

B.T. har fortalt historien om Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen, der kunne fortælle, hvordan han i sin tid blev kontaktet af Benny Engelbrechts spindokter med ønske om at få et spørgsmål til ministeren trukket tilbage.

Spørgsmålet gik på, hvordan regeringens udspil om infrastruktur samlet set ville påvirke udledningen af CO2.

Netop det spørgsmål, som bragte Benny Engelbrecht i den stive politiske modvind, der endte med at koste tilliden til ham, fordi flere partier følte sig vildledt af ministeren på grund af mangelfulde oplysninger.

Rasmus Vestergaard Madsen fortalte, at han blev lovet at få svar på sit spørgsmål bag de lukkede døre under forhandlingerne, hvis han bare ville trække det skriftlige spørgsmål tilbage.

Det indvilgede han derfor i.

To måneder senere fik Rasmus Vestergaard Madsen endelig et skriftligt svar, men desværre ikke på det, han spurgte om.

Atter en måned senere fik han tilbudt at få mundtligt svar af Engelbrecht, men ak:

»Vi stiller igen det samme spørgsmål, og vi får ikke svar,« lyder det.

Det har siden vist sig, at Benny Engelbrecht rent faktisk lå inde med de tal, der blev efterspurgt, men da det kom for en dag, lød undskyldningen, at der var for stor tvivl om regnemetoden til, at tallene kunne deles med kollegaerne.

Endnu et eksempel på Benny Engelbrechts bøllemetoder, som nu har kostet ham Enhedslistens tillid.