Torsdag kom det frem, at militært materiel og amerikanske soldater i en ikke så fjern fremtid kan være at finde på dansk grund.

Regeringen præsenterede nemlig på et pressemøde nyheden om forestående forhandlinger med vores amerikanske allierede. Forhandlinger, der kan munde ud i et omfattende militært samarbejde her i Danmark.

»Det er en aftale, som vil åbne for mere samarbejde og flere aktiviteter på udvalgte militære lokaliteter i Danmark. Det vil styrke vores samarbejde med USA på en række områder,« udtalte den nye forsvarsminister, Morten Bødskov.

Selvom vores forhold til USA ikke har været dårligt, er det fra den anden side af Atlanten gennem flere år blevet ønsket af os, at vi selv investerer mere i vores sikkerhed gennem NATO.

Forhandlingerne med USA kalder regeringen selv et »nybrud«, og det er et spændende ét af slagsen. Hvad samarbejdet præcis kommer til at munde ud i er endnu uvist. Men Danmark bidrager med tilkendegivelsen til at fastholde USAs engagement i Europa, hvilket er ubetinget positivt. Øget samarbejde med USA styrker Danmarks sikkerhed.

Der er naturligvis masser af forholde sig kritisk til forud for sådanne forhandlinger, og det skal man naturligvis også gøre:

Hvilke juridiske rammer kommer til at gælde for eventuelle amerikanske tropper i Danmark? Kræver amerikanerne noget andet til gengæld for at indgå samarbejdet med Danmark?

Regeringen har gjort klart, at man ikke kommer til at acceptere amerikanske atomvåben på dansk jord, men er ellers ikke villig til på forhånd at udelukke noget.

Alligevel møder Mette Frederiksen modstand fra egne støttepartier. Både Enhedslisten og SF er skeptiske, men det er forventeligt og må være underordnet.

Det er fornuftigt med en åben tilgang til amerikanernes ønsker, men ikke mindst med de ovennævnte spørgsmål in mente bør der være fuld åbenhed om elementerne i aftalen, når den er faldet på plads.

Danskerne fortjener at kende betingelserne, hvis der er fremmede soldater i landet – uanset at de er vores nærmeste allierede.

Mette Frederiksen understregede på pressemødet, at samarbejdet med USA ikke har noget med den aktuelle anspændte situation mellem Rusland og Ukraine at gøre.

Men netop de aktuelle forhold, med den massive koncentration af russiske tropper nær den ukrainske grænse, gør det ikke mindre kærkomment at komme tættere på amerikanerne og hilse et samarbejde velkommen.

Militære eksperter sætter store spørgsmålstegn ved, om Danmarks nuværende militære kapacitet er nok til, at vi vil kunne forsvare os selv blot nogenlunde.

»USA har rakt ud til Danmark med et forslag om et bilateralt forsvarssamarbejde,« lød det fra statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Danmark gør klogt i at møde den fremstrakte næve i et håndtryk.