Det er uacceptabelt at køre for hurtigt. Ingen tvivl om det.

Når det så er sagt, så er der rigtig mange af os, der alligevel har prøvet at blive blitzet af en fotovogn. Måske har opmærksomheden et øjeblik kredset om andet end speedometeret – eller måske er klokken lige pludselig noget helt andet, end man troede.

Dårlige undskylder, det er det alt sammen – og derfor bliver man som bilist også straffet for sin fartforseelse.

Men hvad er så en rimelig straf?

Tonny Dam Madsen kørte i december sidste år så meget for stærkt, at det resulterede i en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Med andre ord fik han et halvt år til at gå op til en ny teori- og køreprøve, hvis han altså vil beholde sit kørekort.

Og det vil han gerne.

Han er nemlig – ligesom mange andre – fuldstændig afhængig af at have et kørekort for at kunne passe sit arbejde.

Problemet er bare, at han lige nu slet ikke får chancen.

»Det er en katastrofe. Måske – hvis jeg er heldig – kan jeg få en tid i november. Men det vil få konsekvenser for min virksomhed. Og jeg har også tre døtre, der skal køres i skole,« fortalte Tonny Dam Madsen for nylig til B.T.

Landet over er ventetiderne på køreprøver alenlange. Det gælder også i Odense – og her kommer så problemet:

Der er nemlig ikke udsigt til, at Tonny Dam Madsen kan nå at komme til sit livs måske vigtigste eksamen – en ny køreprøve – inden han helt mister kortet, når fristen udløber i næste uge.

Og så er vi tilbage til det med den rimelige straf.

Det kan ganske enkelt ikke passe, at folk som Tonny Dam Maden – uanset at de har syndet med farten – ikke får mulighed for at rette op på deres forseelse, før levebrødet er i fare.

En betinget frakendelse af kørekortet betyder jo trods alt, at fartovertrædelsen ikke er så vanvittig, at kørekortet er blevet inddraget ubetinget.

Derfor bør et mistet kørekort heller ikke ende med at blive straffen, og da slet ikke hvis det skyldes, at systemet ikke har kapacitet til at give fartsynderen en chance for at vise i en ny køreprøve, at han eller hun kan køre ordentligt bil.

Om det er en løsning på problemet – eller det modsatte – at det fremover er Færdselsstyrelsen og ikke politiet, der har ansvar for antallet af teori- og køreprøver, skal jeg ikke gøre mig klog på.

Klart er det dog, at systemet må sørge for, at en fejltagelse på vejen ikke uden videre ender med at koste nogen eksistensgrundlaget.