I Københavns Nordhavn, der for tiden udvikles i stor stil med lejligheder og erhverv, ønsker man at undersøge, om man kan bygge en parkeringskælder umiddelbart over Lynetteledningen, der er en hovedledning for spildevand fra Frederiksberg, Gentofte og København.

Det kan man åbenbart kun undersøge, hvis man omdirigerer spildevandet, så man i løbet af fem dage poster 300.000.000 liter spildevand fra hovedstadens toiletter direkte ud i Øresund fire kilometer fra kysten.

Dansk Naturfredningsforening og Øresundsakvariet undrer sig over, at udledningen skal ske netop nu, hvor vi skal til at bade i vandet, og hvor man risikerer voldsomme algeopblomstringer, når den store mængde næringsstoffer rammer havbunden.

Vi andre kan undre os over, at man med hovedstadens image som en by, hvor man kan bade i havnen, overhovedet planlægger at lede afføring uden om rensningsanlæg og direkte ud i vandet.

Enhver, der har været i svømmehallen efter et uheld på babysvømningsholdet, vil forholde sig yderst skeptisk til en strandtur efter sådan en omgang udledning af spildevand.

I 2017 gav en planlagt udledning af spildevand rødt flag på syv strande helt fra Svanemøllen og nordpå til Taarbæk.

Vi kan også undre os over, at beslutningen tilsyneladende kommer totalt bag på både landets miljøminister, Lea Wermelin (S), og teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL).

Afgørelsen har ikke været en politisk beslutning, forstår vi, men er alene klappet af i kommunale forvaltninger.

Det politiske system virker totalt udstillet og amputeret, når teknik- og miljøborgmesteren ikke aner, at det sker, før hun læser om det i pressen, og når landets miljøminister udtaler, at det er en kommunal beslutning, som hun ikke har mulighed for at gribe ind i. Hun må nøjes med at 'opfordre' de tre kommuner til at stoppe udledningen.

Sagen stinker. I både bogstavelig og overført betydning. 'De grønne' fra Enhedslisten i København og miljøministeren i regeringen bag 'den grønneste finanslov nogensinde' er på vej til at blive stænket til i brune nuancer.

Flere medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Borgerrepræsentation undrer sig over, at heller ikke de har hørt et kvæk om beslutningen, og de kræver nu, at sagen diskuteres på et møde mandag.

Kort før den planlagte udledning blev beslutningen i første omgang udskudt i 24 timer på grund af kritik.

Den store spildevandsledning er således blevet bedt om at holde sig lidt endnu.

Vi andre holder vejret i spænding.